Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo ha emesso oggi un Avviso di Condizioni Meteo Avverse, valido dalle ore 10:00 di domani, sabato 7 giugno, fino alle 18:00 di domenica 8 giugno.

Secondo le previsioni, nella giornata di domani si registrerà un ulteriore aumento delle temperature massime, con valori particolarmente elevati nelle zone interne e nel settore meridionale della Sardegna. Le temperature massime si prevedono molto elevate anche per la giornata successiva, soprattutto nel settore meridionale.

Si invitano i cittadini a prestare attenzione e ad adottare misure di prevenzione, come non uscire durante le ore più calde (dalle 12 alle 18), specialmente per le persone a rischio. Si consiglia di proteggersi dal calore del sole in casa con tende o persiane, consumare pasti leggeri, bere molta acqua evitando bevande alcoliche e caffeina, indossare abiti leggeri e di colore chiaro, evitare le fibre sintetiche e assicurarsi che le persone malate in casa non siano eccessivamente coperte.

Le categorie a rischio includono anziani, persone non autosufficienti o convalescenti, coloro che assumono farmaci regolarmente, neonati, bambini piccoli, chi pratica attività fisica o lavora intensamente all'aria aperta.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi

Cielo prevalentemente sereno.

Temperature: in aumento, anche moderato nei valori massimi.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: generalmente poco mossi.

Previsioni per domani, sabato 7 giugno

Cielo prevalentemente sereno.

Temperature: da lieve a moderato aumento in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali e orientali.

Previsioni per domenica 8 giugno

Cielo prevalentemente sereno.

Temperature: da lieve a moderata diminuzione sui settori centro-occidentali, in ulteriore aumento sui settori orientali.

Venti: deboli o localmente moderati occidentali.

Mari: poco mossi con moto ondoso in progressivo aumento sui settori occidentali e settentrionali.

Tendenza per i giorni successivi

Lunedì e martedì si prevede cielo generalmente sereno, temperature in leggero calo, brezze diurne, mari generalmente mossi con moto ondoso in progressiva diminuzione.