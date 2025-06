Come secondo il programma stipulato lo scorso 20 marzo a Nuoro, si è tenuta ieri, giovedì 5 giugno, in Regione una riunione con i sindaci dei comuni coinvolti nel progetto Einstein Telescope, proposto per essere ospitato nell'ex sito minerario di Sos Enattos a Lula.

L'incontro era rivolto agli amministratori dei territori interessati dal Decreto Legge n.13 del febbraio 2023. La riunione, guidata dal consulente regionale sull'ET Raffaele Marras, ha visto la partecipazione del direttore dell'INFN Cagliari Alessandro Cardini, del RUP del progetto PNRR ETIC Gaetano Schillaci, dell'amministratore del Consorzio Leonardo Maurizio Boi, del consulente per la Programmazione Diego Corrias e del consulente per gli Enti Locali Francesco Lilliu.

Durante l'incontro sono state presentate le caratteristiche del progetto ET dal punto di vista tecnico e scientifico, insieme all'impatto economico e sociale che l'infrastruttura potrebbe avere non solo sui paesi circostanti. Il consulente Raffaele Marras ha evidenziato le azioni già intraprese dall'attuale amministrazione regionale per sostenere la candidatura di Sos Enattos, come la creazione della Cabina di Regia, il finanziamento del Centro Ricerche ET SUnLab e gli investimenti per il recupero della diga Minghetti e la realizzazione della nuova strada di collegamento con Sos Enattos.

I sindaci hanno espresso la necessità di organizzare incontri pubblici nei rispettivi comuni per informare le comunità sui piani in corso e sui benefici attesi in termini di occupazione, economia e coesione sociale. Questa richiesta è stata accolta positivamente.