Una giornata straordinaria, piena di felicità e meraviglia: questo è lo spirito dell'iniziativa organizzata dall'associazione SuperEroiAcrobatici Odv (Sea) per i bambini e gli adolescenti ricoverati nei reparti di Pediatria e Neuropsichiatria infantile dell'Aou di Sassari.

L'evento avrà luogo sabato 7 giugno alle ore 10:30 e i volontari dell'associazione si trasformeranno in supereroi amati come Batman, Spiderman, Iron Man e l'incredibile Hulk per portare sorrisi e momenti di spensieratezza ai giovani pazienti.

"In ospedale ci prendiamo cura della salute fisica e psicologica dei nostri bambini, ma siamo consci del fatto che vivere un periodo in ospedale implica, per loro, un carico emozionale piuttosto pesante - ha dichiarato il professor Stefano Sotgiu, direttore della Neurospichiatria infantile - L’animo dei nostri bambini ha bisogno di momenti di festosità e allegria. Giornate come questa sono estremamente benefiche perché portano loro una carica di spensieratezza e di gioia. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione e ringrazio le associazioni per il gesto di solidarietà".

I SuperEroi Acrobatici stupiranno i bambini con una spettacolare discesa dal tetto del Materno infantile in viale San Pietro. Insieme ai volontari dell’Associazione Odv HappyClown di Sassari, visiteranno i reparti per portare gioia a tutti, compresi coloro che non possono affacciarsi alle finestre. Durante l'evento, verranno distribuiti piccoli regali ai bambini, creando un'atmosfera festosa coinvolgente per famiglie e personale sanitario. In questa giornata speciale, verrà inoltre presentato il risultato della raccolta fondi avvenuta durante un evento di beneficenza a Codrongianos, che sarà destinato al reparto di Neuropsichiatria Infantile. L'obiettivo è offrire ai bambini un momento di evasione e speranza, trasformando l'ospedale in un luogo dove affrontare la malattia con più coraggio e un sorriso in più.

"Un sentito ringraziamento ai 'Supereroi' che si caleranno dall’alto per regalare un momento di meraviglia e gioia ai nostri piccoli pazienti. Il loro gesto simbolico è un messaggio di forza, speranza e vicinanza per i nostri bambini - ha affermato Gianfranco Meloni, direttore del reparto di Pediatria dell'Aou di Sassari -. In un luogo dove ogni giorno si combattono piccole e grandi battaglie, vedere il sorriso sincero dei nostri bambini è il dono più grande. Grazie perchè, a volte, anche la fantasia può essere una forma di cura".

"Il nostro obiettivo più grande è portare un momento di gioia autentica ai bambini e alle loro famiglie – ha dichiarato Anna Marras, presidente dell’associazione SuperEroiAcrobatici -. Anche solo per pochi istanti, vogliamo che si sentano forti, speciali, come i loro supereroi preferiti. La malattia è una sfida dura, ma noi siamo qui per ricordare loro che dentro ognuno c’è una forza incredibile e che non sono soli. Ogni sorriso, ogni sguardo dalla finestra, ogni abbraccio è un messaggio chiaro: sei un supereroe e i supereroi non mollano mai".

L'Associazione HappyClown di Sassari ha accolto con entusiasmo l'iniziativa proposta dall'Associazione Super Eroi Acrobatici. Entrambe le associazioni condividono l'obiettivo della clownterapia ospedaliera: risvegliare la meraviglia e la creatività nei giovani pazienti, che, grazie all'interazione con i clown, riescono a riscoprire la loro parte sana e a superare il difficile periodo del ricovero.