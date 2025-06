Gianfranco Butinar, noto imitatore, comico e attore romano, è morto all'età di 51 anni a causa di un infarto. Il suo talento artistico era apprezzato da molti e la sua ultima esibizione risale solo a pochi giorni fa in un locale della capitale. I suoi funerali sono previsti per il 7 giugno nella chiesa di Ostia Lido Regina Pacis alle 15:00.

Butinar era una presenza costante in radio e televisione, famoso per le sue imitazioni di numerosi personaggi tra cui Bruno Pizzul, Franco Califano, Francesco Totti, Antonio Cassano, Luciano Spalletti, Claudio Ranieri, Mario Balotelli e Maurizio Costanzo. Durante la sua carriera, ha collaborato con emittenti importanti come Radio Radio e ha partecipato a programmi di successo come "Rai dire gol" con la Gialappa's Band durante i Mondiali del 2002 e gli Europei del 2008, e Rai dire Sanremo nel 2003. Ha anche preso parte a trasmissioni radiofoniche come Mai deejay gol su Radio Deejay e Noi dire gol su Rtl 102.5 con la Gialappa's Band.

Butinar ha interpretato Franco Califano in un film diretto da Stefano Calvagna nel 2014 e ha recitato in diverse pièce teatrali. Insieme a Gianni Ippoliti ha creato lo spettacolo "Tutti i calci minuto per minuto". La sua presenza artistica è stata apprezzata in vari contesti mediatici e teatrali fino agli ultimi anni della sua vita.