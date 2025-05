Nuovi posacenere, chiamati "Smokers point", sono disponibili all'aeroporto di Cagliari Elmas per riciclare le cicche di sigarette e combattere l'abbandono di rifiuti.

Grazie alla partnership tra Sogaer e Re-cig, i fumatori potranno ora smaltire in modo sostenibile i loro mozziconi. Questa iniziativa mira a trasformare i rifiuti in un polimero plastico che può essere riutilizzato per produrre una vasta gamma di oggetti, dalla componentistica industriale alle pellicole. Un passo concreto verso la riduzione dell'impatto ambientale causato dal tabagismo.

"Da diversi anni - spiega l'amministratore delegato della Sogaer, Fabio Mereu - siamo impegnati nell'adozione di pratiche e sistemi all'avanguardia per l'attuazione di politiche green sempre più ambiziose perché crediamo che operare oggi nel settore del trasporto aereo implichi scelte innovative e responsabili. L'aeroporto di Cagliari aderisce al programma Airport Carbon Accreditation promosso da ACI Europe, da cui ha ottenuto la certificazione al livello 'Reduction', e prevede ulteriori azioni di crescita".

Il design dei posaceneri è stato creato su misura, riflettendo le trame e i colori dell'Albero della Vita, l'imponente murale realizzato dall'artista Jorghe (Giorgio Casu) che dà il benvenuto ai viaggiatori all'ingresso dell'aerostazione.