Si chiude con una sentenza di assoluzione il procedimento penale relativo alla perdita di paraffine in mare verificatasi nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2019 presso il Pontile Impianti Nord dello stabilimento industriale di Sarroch, gestito dalla Sarlux, società controllata del gruppo Saras.

Il Tribunale di Cagliari ha pronunciato oggi la decisione, stabilendo l’assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste, ponendo così fine all’iter giudiziario avviato dopo l’episodio.

L’evento risale a sei anni fa, quando alcune centinaia di litri di paraffina finirono in mare durante le operazioni di carico di una nave davanti agli impianti della raffineria. La sostanza aveva generato una chiazza estesa per circa cento metri, immediatamente individuata nelle acque antistanti il pontile.

Secondo quanto ricostruito, la Sarlux aveva provveduto a segnalare tempestivamente l’accaduto alla Capitaneria di porto e, nei giorni successivi, aveva completato la bonifica dell’area interessata, in collaborazione con le squadre interne dello stabilimento e la Guardia Costiera.

Le attività di messa in sicurezza e ripristino avevano consentito di contenere rapidamente la dispersione della sostanza in mare, elementi che sono stati valutati nel corso del procedimento e che hanno condotto alla decisione assolutoria pronunciata oggi dal Tribunale.