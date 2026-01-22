EasyJet annuncia un nuovo e significativo ampliamento del proprio network in vista dell’estate 2026, rafforzando ulteriormente i collegamenti tra l’Italia e alcune delle destinazioni più attrattive di Francia e Regno Unito. A partire dal mese di marzo, la compagnia aerea low cost attiverà nuove rotte in partenza da Cagliari, Milano Linate, Bari e Roma Fiumicino.

Nello specifico, dal 23 giugno 2026 l’aeroporto di Cagliari sarà collegato direttamente con Bordeaux e Nizza.

Il collegamento con Bordeaux sarà operativo due volte a settimana, il martedì e il venerdì, aprendo un canale diretto verso una delle città più eleganti della Francia, capitale mondiale del vino e meta ideale per chi desidera unire cultura, enogastronomia e paesaggi di pregio, tra architetture storiche, musei e siti riconosciuti dall’Unesco.

Nella stessa data prenderà il via anche la rotta Cagliari–Nizza, attiva il martedì e il sabato, che consentirà di raggiungere comodamente la Costa Azzurra, con la sua iconica Promenade des Anglais, i mercati colorati, il fascino del Vieux-Nice e le località simbolo del Mediterraneo francese.

Le nuove rotte da Cagliari sono il risultato di una stretta collaborazione con le istituzioni regionali e rientrano in un più ampio piano di sviluppo dei collegamenti aerei della Sardegna. Inizialmente attivate per rispondere al picco della domanda estiva, le tratte fanno parte di un impegno triennale che prevede, entro il 2028, l’estensione progressiva dei voli all’intera stagione estiva, garantendo maggiore continuità e nuove opportunità sia per i residenti sia per i flussi turistici internazionali.

Con l’introduzione di Bordeaux e Nizza, salgono a quattro i collegamenti easyJet tra Cagliari e la Francia, che si aggiungono alle rotte già consolidate per Lione e Parigi Orly.

«Siamo entusiasti di ampliare ulteriormente la nostra presenza in Sardegna con due nuovi collegamenti internazionali da Cagliari verso Bordeaux e Nizza – ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia –. Queste rotte rafforzano il ruolo strategico dell’isola nel nostro network e offrono ai viaggiatori nuove opportunità per scoprire alcune tra le destinazioni più affascinanti della Francia. Allo stesso tempo, consentono a un numero crescente di visitatori europei di raggiungere con facilità la Sardegna e le sue eccellenze naturali e culturali».

Soddisfazione anche da parte della gestione aeroportuale. «L’avvio dei nuovi collegamenti internazionali verso Bordeaux e Nizza rappresenta un risultato molto significativo per l’Aeroporto di Cagliari e per l’intero territorio del Sud Sardegna – ha affermato David Crognaletti, Chief Commercial Officer di SOGAER –. Queste nuove rotte sono il frutto di una strategia condivisa e resa possibile anche grazie al bando regionale, che consente di rafforzare e ampliare l’offerta di un partner storico come easyJet, da sempre centrale nello sviluppo della connettività del nostro scalo».