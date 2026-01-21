L’ARNAS G. Brotzu ha approvato il progetto esecutivo per la costruzione di quattro nuove sale operatorie di chirurgia oncologica al Presidio Ospedaliero Oncologico Businco di Cagliari, centro di riferimento regionale per la cura dei tumori, nell’ambito del PNRR “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”. La delibera è stata firmata dal nuovo Direttore Generale, dott. Maurizio Marcias.

«Abbiamo ottenuto un importante risultato grazie alla nostra vertenza aperta sin dal 2024», commenta Gianfranco Angioni, referente regionale USB Sanità. «Lo sblocco evidenzia l'impegno e la concretezza del nuovo Direttore Generale. Questo risultato è importante e fondamentale: ora bisogna accelerare per garantire migliori condizioni di cura per i pazienti oncologici e condizioni di lavoro più sicure per gli operatori sanitari».

Angioni sottolinea l’urgenza di far partire i lavori senza ritardi: «La nostra priorità è garantire che i lavori procedano senza intoppi e che le nuove sale operatorie siano operative il prima possibile, per migliorare la qualità del servizio sanitario in Sardegna e restituire piena operatività all'Oncologico Businco».

La consegna delle nuove strutture è prevista entro giugno 2026. L’USB seguirà costantemente l’andamento dei lavori per assicurare il rispetto delle scadenze del PNRR e garantire l’efficienza del centro oncologico.