Dopo tre giorni di allerta rossa che hanno interessato gran parte della Sardegna, dalla Cagliari alla Gallura, il codice è stato declassato a giallo per la giornata di domani, indicante una criticità ordinaria. Rimane invece arancione per rischio idraulico nella Sardegna orientale, dove il rischio idrogeologico è comunque giallo. Il nuovo avviso del Centro funzionale decentrato di Protezione Civile, valido da questo pomeriggio fino alla mezzanotte di giovedì 22 gennaio, interessa Sulcis Iglesiente e Sardegna occidentale, mentre Cagliari e il Campidano rimangono sotto codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico.

Con il miglioramento delle condizioni, domani probabilmente riapriranno le scuole a Cagliari e negli altri Comuni interessati dall’allerta rossa, restituendo gradualmente normalità alla vita quotidiana delle famiglie. Il Comune di Cagliari invita comunque alla prudenza, ricordando ai cittadini di evitare di parcheggiare in alcune vie di Pirri e di spostare le auto nel parcheggio della piscina di Terramaini. In caso di temporali, è consigliato non uscire di casa, non scendere nei seminterrati e allontanarsi dalle strade allagate.

A Marina Piccola, Poetto di Cagliari, la popolazione comincia a riprendere la vita all’aperto: numerosi surfisti si contano nelle acque del golfo, mentre altri cittadini approfittano della pausa dal maltempo per fare jogging lungo la passeggiata e godersi l’aria del mare. Nonostante il ritorno delle attività ricreative, sull’arenile emergono i segni del maltempo: panchine rotte, detriti e sporcizia testimoniano l’intensità delle mareggiate degli ultimi giorni.

Il declassamento dell’allerta segna comunque un passo importante verso la normalizzazione della vita in città e lungo le coste, pur con la prudenza necessaria per evitare incidenti dovuti a condizioni ancora instabili in alcune aree.