Dopo i giorni di emergenza causati dalla forte perturbazione che ha colpito Cagliari e gran parte della Sardegna, la città si avvia gradualmente verso il ritorno alla normalità. Per tutta la giornata odierna sono in corso verifiche e controlli capillari su strade, edifici e strutture pubbliche.

Tecnici e operai della Protezione Civile e degli assessorati comunali stanno monitorando le condizioni del territorio in vista delle riaperture previste da domani, giovedì 22 gennaio. Il via libera è stato possibile dopo il declassamento dell’allerta meteo da criticità elevata a ordinaria, come indicato nei bollettini diffusi oggi dalla Protezione civile regionale.

Sul fronte della mobilità, già dal pomeriggio sono tornati regolari i collegamenti del CTM lungo le tratte abituali, dopo le deviazioni adottate nei giorni scorsi, in particolare nell’area di Pirri. Le attività di controllo proseguiranno anche nella giornata di domani, con un’attenzione specifica alle zone che hanno registrato allagamenti.

Intanto l’Amministrazione comunale conferma il proprio sostegno alla Regione nella richiesta al Governo nazionale di misure di ristoro, estese anche ai privati che hanno subito danni a causa dell’ondata di maltempo.

Resta infine l’invito ai cittadini a mantenere comportamenti prudenti, seguendo le indicazioni ufficiali e prestando attenzione alle condizioni della viabilità e del territorio, soprattutto nelle aree più colpite.