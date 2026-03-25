Poste Italiane amplia ulteriormente il servizio di rilascio e rinnovo del passaporto, ora disponibile in 6.542 uffici postali su tutto il territorio nazionale, tra cui anche Cagliari, Roma, Milano, Napoli, Firenze e Bologna. L’iniziativa consente ai cittadini di richiedere il documento in modo semplice e vicino a casa, con la possibilità di riceverlo direttamente a domicilio.

Attivo da poco più di un anno e mezzo, il servizio ha già gestito quasi 200 mila richieste di rilascio e rinnovo. Solo a febbraio 2026 è stato registrato il record di 15.940 passaporti erogati, con un aumento del 36% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il progetto rientra nell’iniziativa Polis, che trasforma gli uffici postali dei comuni con meno di 15 mila abitanti in sportelli unici di prossimità, offrendo numerosi servizi della Pubblica Amministrazione. Grazie all’accordo con il Ministero dell’Interno, il servizio è stato esteso anche alle grandi città, riducendo il divario tra aree urbane e territori meno serviti. Un esempio è Terranova di Pollino (PZ), dove prima dell’avvio del servizio i cittadini dovevano percorrere fino a 150 km per ottenere il passaporto.

Attualmente il rilascio del passaporto è possibile in 6.121 uffici postali Polis e in 421 uffici delle grandi città, tra cui Bologna, Verona, Cagliari, Firenze, Vicenza, Monza, Venezia, Perugia, Ferrara, Milano e Napoli. Nei piccoli centri, l’80% dei cittadini opta per la consegna a domicilio, mentre nelle grandi città la scelta ricade sul 32% dei richiedenti.

Come richiedere il passaporto

Basta presentare un documento d’identità valido, il codice fiscale, una fotografia recente e corrispondere l’importo di 42,70 euro, più il contrassegno telematico da 73,50 euro. Per il rinnovo occorre consegnare anche il vecchio passaporto o la denuncia di smarrimento/furto. Gli operatori raccolgono i dati biometrici e inviano la pratica all’ufficio di Polizia competente. Nelle grandi città è necessario prenotare il servizio tramite il sito di Poste Italiane.