Un intervento complesso, lungo e altamente specialistico è stato eseguito nei giorni scorsi all’ARNAS G. Brotzu, dove una donna di 50 anni affetta da un sarcoma uterino aggressivo con recidive diffuse è stata sottoposta a una delicata procedura di chirurgia oncologica ginecologica.

A portare a termine l’operazione è stata l’equipe di Ginecologia e Oncologia ginecologica guidata dal professor Antonio Macciò, che ha affrontato il caso con un approccio multidisciplinare, basato su competenze integrate, coordinamento e grande attenzione alla paziente.

L’intervento ha previsto una citoriduzione estesa, con l’asportazione di oltre 25 localizzazioni tumorali, alcune di dimensioni particolarmente rilevanti. Una procedura complessa che ha richiesto più interventi combinati, tra cui operazioni sull’intestino e la ricostruzione dell’uretere. Un risultato reso possibile da un lavoro di squadra in cui ogni specialista ha contribuito in modo determinante.

Per la paziente si tratta dell’ottavo intervento dal 2014: un percorso di cura lungo e articolato, costruito nel tempo e seguito interamente all’interno della struttura, senza il supporto di specialisti esterni. Un elemento che sottolinea la continuità assistenziale e il livello di competenze presenti nell’Azienda.

“Questo intervento dimostra quanto sia fondamentale il lavoro di squadra - commenta il direttore generale, Maurizio Marcias -. Dietro risultati come questo ci sono professionisti che ogni giorno mettono in campo competenza, responsabilità e attenzione, per stare accanto ai pazienti e dare risposte concrete anche nei momenti più difficili”.

Per il professor Macciò “l’intervento rappresenta non solo un risultato clinico, ma l’espressione di un modello organizzativo e scientifico che dimostra come nella nostra Azienda sia possibile sviluppare percorsi di eccellenza comparabili ai principali centri internazionali”.

Un risultato che conferma il ruolo dell’ARNAS G. Brotzu come punto di riferimento nella chirurgia oncologica ginecologica e nella gestione dei casi ad alta complessità.