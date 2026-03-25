Un tragico incidente questa mattina si è consumato al campovolo di Is Paulis, a Serdiana, dove Simone Bacchiega, paracadutista di 51 anni, ha perso la vita a seguito di un lancio. L’uomo, esperto con centinaia di lanci alle spalle, si era recato sul campo insieme ad alcuni amici per dedicarsi alla sua passione sportiva.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, il 51enne, che lavorava come artigiano ed era un paracadutista esperto con oltre 700 lanci all'attivo, durante il lancio da un'altitudine di quattromila metri, si sarebbe reso conto troppo tardi di essere fuori rotta rispetto al punto di atterraggio previsto. In un momento successivo, sempre come riferiscono i Carabinieri, avrebbe quindi tentato una manovra a bassa quota che ha causato la perdita di controllo del paracadute e il conseguente impatto violento con il suolo.

L’allarme è scattato immediatamente e il personale del 118 è intervenuto sul posto, avviando le manovre di rianimazione. Le condizioni dell'uomo si sono rivelate da subito critiche. Nonostante i tentativi di tenerlo in vita per il malcapitato non c'è stato niente da fare.

I Carabinieri hanno messo in sicurezza l’area e stanno eseguendo i rilievi tecnici necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato al tragico evento. È stato disposto il sequestro della salma.