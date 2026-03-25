La Sardegna si prepara a giorni di meteo avverso: fino a giovedì 26 marzo venti forti da nord-ovest soffieranno su tutta l’isola, con raffiche che sulle coste più esposte potranno arrivare a burrasca, toccando punte di 90 km/h.

Oggi i venti interesseranno principalmente il settore settentrionale, ma domani si estenderanno ovunque, spingendo il Centro funzionale decentrato – Settore Meteo della Protezione Civile regionale a diffondere un avviso di condizioni meteo avverse, con particolare attenzione a vento e mareggiate.

Giovedì sarà inoltre accompagnato da un brusco calo delle temperature, con possibili piogge e nevicate sopra gli 800 metri, rendendo necessario prestare particolare cautela soprattutto nelle zone montane e costiere.