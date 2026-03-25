La città di Cagliari celebra oggi, 25 marzo 2026, un compleanno speciale: i 100 anni della signora Nunzia Canu, festeggiata con affetto dai suoi cari e onorata con gli auguri dell'Amministrazione comunale e del presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, che le ha consegnato una pergamena e una medaglia commemorativa.

Nata e cresciuta nel quartiere di Villanova, Nunzia ha sempre chiamato Cagliari la sua casa, in particolare il quartiere di San Benedetto, apprezzato per la sua posizione centrale e i servizi offerti.

La vita di Nunzia è stata arricchita dal matrimonio con Alfredo Atzeni, ex giocatore del Cagliari negli anni '40, e dalla gioia di essere madre di cinque figli: Susanna, Sergio, Stefania, Sandro e Silvana. Nonostante le molte responsabilità, Nunzia è stata una madre attiva e lavoratrice, trascorrendo più di 25 anni come dattilografa presso l'Automobile Club di via Carboni Boi, bilanciando abilmente lavoro e famiglia.