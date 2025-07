Un drammatico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla tangenziale di Modena, lungo la Nuova Estense, nel tratto compreso tra via Vignolese e via Morane.

Una Toyota con a bordo due giovani è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento, finendo la sua corsa contro un albero e prendendo immediatamente fuoco. L’impatto è stato devastante.

All’arrivo dei Vigili del fuoco di Modena, il conducente era già fuori dall’abitacolo, gravemente ferito, mentre per la passeggera non c’era più nulla da fare: è rimasta intrappolata nell’auto, ormai completamente avvolta dalle fiamme. La giovane è morta carbonizzata.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia locale, i sanitari del 118 e l’elisoccorso, che ha trasportato il ragazzo – in condizioni critiche – all’ospedale di Parma, dove è stato ricoverato nel reparto Grandi Ustionati. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono in corso.