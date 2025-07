Dramma a Terni nella mattinata di oggi: una donna al nono mese di gravidanza è precipitata da una finestra della sua abitazione, situata al secondo piano di un palazzo. Nell’impatto ha riportato gravi ferite.

La donna, di origini straniere, è stata trasportata d’urgenza in ospedale e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, per il bambino che portava in grembo non c’è stato nulla da fare.

Sulla vicenda indaga la Polizia. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella di un gesto volontario.