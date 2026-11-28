Il progetto del nuovo stadio di Sant'Elia entra in una nuova fase organizzativa. Il Cagliari Calcio ha formalizzato il rafforzamento della propria collaborazione con Costim Re, attraverso il general contractor del gruppo, Impresa B4T, con la sottoscrizione di un accordo che aggiorna e consolida la partnership in vista della procedura di gara indetta dal Comune di Cagliari.

L'intesa stabilisce gli impegni reciproci in vista della presentazione dell'offerta e definisce anche il percorso previsto qualora il raggruppamento dovesse aggiudicarsi i lavori. La partecipazione al bando avverrà attraverso un raggruppamento temporaneo di imprese (Rti), mentre nella fase successiva è prevista la costituzione di una società di progetto, una NewCo partecipata dal Cagliari Calcio e da B4T, alla quale saranno affidate la realizzazione e la gestione del nuovo impianto.

Il progetto prevede una struttura da 30mila posti, inserita nel più ampio piano di rigenerazione urbana dell'area di Sant'Elia. L'obiettivo è realizzare uno spazio che non sia destinato esclusivamente alle partite della squadra rossoblù, ma che possa ospitare durante tutto l'anno attività sportive, servizi ed eventi. Nel percorso di realizzazione è previsto anche il coinvolgimento di imprese e professionalità sarde.

A sottolineare il valore dell'accordo è il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, che richiama il lavoro portato avanti con il partner industriale negli ultimi anni: "Il raggiungimento di un accordo vincolante con Costim Re ratifica gli impegni condivisi già dal 2022 con il nostro partner industriale, e in particolare con la famiglia Bosatelli, che ringrazio - dichiara il presidente del club rossoblù -. Vogliamo che il nuovo stadio rappresenti un'opportunità di crescita per Cagliari e per tutta la Sardegna, anche attraverso il coinvolgimento di imprese e professionalità del territorio. Proseguiamo ora, con responsabilità e determinazione, il lavoro di preparazione dell'offerta per partecipare al bando di gara indetto dal Comune di Cagliari".

Sulla stessa linea Paolo Cervini, Ceo di Costim Re e Gewiss, che evidenzia la volontà di affiancare alle competenze industriali del gruppo il contributo delle realtà imprenditoriali locali: "Gli accordi raggiunti con il club prevedono che, in caso di aggiudicazione - afferma Cervini - il nuovo impianto venga realizzato da Impresa B47, in qualità di general contractor, con il coinvolgimento di consolidate realtà imprenditoriali sarde".

"L'obiettivo - conclude - è mettere a sistema le competenze industriali del Gruppo Gewiss, le nostre capacità realizzative e il radicamento territoriale, nella convinzione che un progetto di questa rilevanza debba essere costruito insieme al territorio e alle sue eccellenze".