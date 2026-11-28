Quattro giorni di ricovero e una lunga battaglia per cercare di salvargli la vita, conclusasi purtroppo con un tragico epilogo. Stefano Bazzana, 47 anni, è morto all'ospedale Maggiore di Cremona dopo le gravi conseguenze di un episodio di soffocamento avvenuto durante il pranzo di domenica scorsa.

L'uomo, cartongessista originario di Fiesse, in provincia di Brescia, e residente da molti anni a Cremona, si trovava a tavola con il padre e il figlio quando un boccone di carne gli ha improvvisamente ostruito la trachea. Inizialmente ha cercato di risolvere la situazione bevendo dell'acqua, ma senza successo. Si è quindi alzato per chiedere aiuto, prima di perdere conoscenza e smettere di respirare.

I presenti sono intervenuti immediatamente, iniziando le manovre di massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Il personale del 118 è riuscito a liberare le vie respiratorie e a intubarlo, disponendo il trasferimento in ospedale. Le sue condizioni sono rimaste gravissime per tutta la degenza nel reparto di Terapia intensiva, fino al decesso sopraggiunto dopo quattro giorni.

Dopo la dichiarazione di morte cerebrale, nella notte i medici hanno proceduto con il prelievo degli organi per la donazione. Un ultimo gesto di generosità che permetterà di dare una possibilità ad altre persone, mentre familiari e amici affrontano la perdita del 47enne.