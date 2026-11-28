Una giornata di lavori sulla rete idrica e possibili disagi per migliaia di utenti del Nord Ovest della Sardegna. Lunedì 30 novembre l'Ente acque della Sardegna (Enas) interverrà sull'acquedotto Coghinas 2, con una manutenzione straordinaria che comporterà la sospensione della fornitura di acqua grezza ai potabilizzatori di Truncu Reale e Monte Agnese.

L'intervento, programmato dalle 8 alle 24, avrà una durata complessiva di 16 ore e coinvolgerà i sistemi di approvvigionamento che servono Sassari, Porto Torres, Stintino e Alghero. Per limitare le conseguenze dello stop, Enas attiverà per il potabilizzatore di Sassari una fonte alternativa di alimentazione dalla traversa La Crucca, sul rio Mannu, che consentirà di compensare parzialmente la mancata fornitura dal Coghinas.

Abbanoa ha predisposto un piano di distribuzione che tiene conto delle riserve disponibili nei serbatoi, delle fonti alternative e dei tempi necessari per riportare gli impianti alla normale operatività.

A Sassari non sono previste interruzioni generalizzate. La chiusura notturna riguarderà esclusivamente le utenze alimentate dal serbatoio di via Milano, nelle zone di Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Cappuccini, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru, Valle Gardona e Gioscari. In queste aree l'erogazione sarà sospesa dalle 21 di lunedì 30 novembre alle 8 di martedì 1 dicembre. Nel resto della città il servizio sarà regolarmente garantito.

Ad Alghero lo stop sarà più esteso. La mancata alimentazione del potabilizzatore di Monte Agnese comporterà l'interruzione dell'erogazione alla rete cittadina dalle 8 di lunedì, con il ripristino previsto entro le 8 di martedì 1 dicembre, dopo la riattivazione dell'acquedotto da parte di Enas e il riavvio della produzione di acqua potabile.

Durante l'emergenza saranno disponibili autobotti in via De Gasperi, in via Corsica, nella zona della Pietraia, e in piazzale della Pace. I mezzi saranno operativi dalle 8:30 fino al rientro della situazione. Nelle borgate di Fertilia e Maristella, invece, il servizio sarà garantito dalle scorte presenti nei serbatoi locali.

A Pozzo San Nicola e nell'agro di Stintino la sospensione dell'erogazione è prevista dalle 15 di lunedì 30 novembre fino alle 12 di martedì 1 dicembre.

Gli interventi rientrano nel programma di manutenzione straordinaria della rete gestita da Enas. I tempi di ripristino potranno dipendere anche dalla velocità con cui i serbatoi torneranno ai livelli ordinari dopo la ripresa della produzione negli impianti interessati.