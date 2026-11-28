Nuove risorse per la ricerca astrofisica italiana e un investimento che coinvolge anche la Sardegna, con particolare attenzione al progetto Einstein Telescope. L'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) riceverà 31 milioni di euro dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del piano di finanziamenti destinato al sistema pubblico della ricerca.

Le risorse rientrano in uno stanziamento complessivo di 183 milioni di euro, assegnato dalla ministra Anna Maria Bernini agli enti pubblici di ricerca. Di questi, 120 milioni sono destinati al finanziamento premiale, mentre altri 63 milioni serviranno al potenziamento e all'ammodernamento delle infrastrutture scientifiche.

Una quota superiore ai 16 milioni di euro del finanziamento assegnato all'Inaf sarà utilizzata per riqualificare osservatori astronomici, rafforzare i laboratori e sviluppare nuove tecnologie per lo studio dell'universo. Gli interventi interesseranno diverse sedi dell'Istituto distribuite sul territorio nazionale.

Tra le destinazioni più significative figura proprio la Sardegna, dove sono previsti 2,3 milioni di euro per le attività legate all'Einstein Telescope, il futuro osservatorio europeo di onde gravitazionali per il quale l'Italia ha candidato il sito di Sos Enattos, nel territorio del Nuorese. Il finanziamento sosterrà lo sviluppo di strumenti di osservazione astronomica destinati allo studio delle controparti ottiche dei fenomeni più estremi dell'universo.

Sempre nell'ambito degli investimenti tecnologici, sono previsti altri 300mila euro per l'ammodernamento del telescopio robotico APT2, in Sicilia, che sarà potenziato e integrato nella rete nazionale delle strutture osservative dell'Inaf.

La parte più consistente degli interventi infrastrutturali riguarderà l'Osservatorio astrofisico di Torino, al quale andranno poco meno di 5 milioni di euro per la riqualificazione del parco astronomico di Pino Torinese. Alle strutture di ricerca di Palermo saranno invece destinati 4 milioni per l'acquisizione e l'adeguamento di nuovi spazi da adibire a laboratori e uffici.

Ulteriori risorse interesseranno gli osservatori di Padova, con 1,5 milioni per l'ampliamento e la ristrutturazione di spazi e laboratori, e di Catania, che riceverà 1 milione per interventi di manutenzione straordinaria. Sono inoltre previsti 900mila euro per i laboratori dell'Osservatorio astronomico di Brera, a Merate, 690mila per l'officina meccanica dell'Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Milano e quasi 600mila per la riqualificazione del parco astronomico di Arcetri, a Firenze.

Completano il piano i 290mila euro destinati al miglioramento degli spazi dell'Osservatorio astronomico di Trieste e i circa 56mila euro per la messa in sicurezza del parco dell'Osservatorio astronomico di Capodimonte, a Napoli.

Un programma di investimenti che punta a rafforzare le capacità scientifiche e tecnologiche dell'Inaf e che, attraverso il sostegno alle attività collegate a Sos Enattos, coinvolge anche la Sardegna in una delle prospettive più ambiziose della ricerca europea sulle onde gravitazionali.