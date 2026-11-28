Quattro uomini, di età compresa tra i 23 e i 60 anni, sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un'indagine su una violenta rapina avvenuta a Roma. Si tratta di tre cittadini peruviani e di un messicano, tutti già noti alle forze dell'ordine, accusati di violenza privata e rapina in concorso.

Al centro della vicenda un episodio avvenuto l'11 settembre scorso in un bar di via Casilina, nella zona di Centocelle. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, un 29enne di origini peruviane sarebbe stato preso di mira dai quattro, che lo avrebbero minacciato di morte e aggredito fisicamente.

La situazione sarebbe rapidamente degenerata: tra schiaffi e pugni, l'uomo sarebbe stato costretto a spogliarsi. Gli aggressori si sarebbero quindi impossessati dei suoi vestiti, del telefono cellulare e del borsello, prima di allontanarsi.

Le attività investigative condotte dai carabinieri della Stazione di Torpignattara hanno permesso di risalire ai quattro presunti responsabili. Una volta rintracciati, i destinatari del provvedimento sono stati accompagnati nel carcere di Regina Coeli, dove restano a disposizione dell'autorità giudiziaria.