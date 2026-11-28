Svolta nelle indagini sulla morte dei tre cacciatori trovati senza vita il 28 gennaio scorso nei boschi di Montagnareale, in provincia di Messina. A dieci mesi dalla tragedia, i carabinieri hanno arrestato un uomo che si trovava sul luogo della sparatoria e che, fino a oggi, era rimasto l’unico superstite.

Il provvedimento, disposto dalla Procura di Patti, è stato emesso dopo che il Gip del Tribunale ha accolto la ricostruzione accusatoria. Secondo questa ipotesi, l'uomo avrebbe sparato con il proprio fucile al terzo cacciatore, già ferito e ancora in vita, colpendolo da distanza ravvicinata e uccidendolo sul colpo. Gli altri due uomini erano già stati raggiunti mortalmente da colpi d'arma da fuoco.

Un ruolo decisivo nell'inchiesta sarebbe stato svolto dagli accertamenti scientifici sui reperti sequestrati, condotti dal Ris di Messina, che avrebbero fornito elementi determinanti per ricostruire la dinamica dei fatti.