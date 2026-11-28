Sei anni alla guida dell'Università di Sassari, tra emergenze, trasformazioni e nuovi obiettivi. Per Gavino Mariotti è arrivato il momento di lasciare la guida dell'Ateneo: l'8 dicembre 2026 si insedierà il successore Omar Chessa. In vista del passaggio di consegne, il rettore uscente ha presentato il rapporto di fine mandato, accompagnato da una lettera indirizzata a docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti.

Il documento ripercorre un periodo segnato da cambiamenti profondi, dalla pandemia da Covid-19 all'attuazione del Pnrr, passando per la transizione digitale e le nuove esigenze legate alla sostenibilità ambientale. Un contesto nel quale, secondo la ricostruzione di Mariotti, l'Università ha cercato di andare oltre la gestione delle difficoltà contingenti, puntando su "una nuova prospettiva", costruita attraverso innovazione, equilibrio finanziario, apertura europea e collaborazione con il territorio e le istituzioni regionali.

Tra i capitoli centrali del bilancio figurano gli interventi sulle infrastrutture universitarie. Il mandato ha visto investimenti per l'efficientamento energetico, il rinnovamento dei laboratori, la realizzazione di nuovi spazi destinati alla didattica e alla ricerca e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e digitali.

Un altro asse di sviluppo è stato quello delle relazioni internazionali. L'Ateneo ha rafforzato la propria presenza nelle reti universitarie europee e mediterranee, ampliando le opportunità di mobilità, gli scambi con visiting professor, l'offerta di corsi internazionali e i programmi didattici blended intensive. Parallelamente, sono stati potenziati i servizi rivolti agli studenti, dall'orientamento al tutorato, fino al supporto psicologico e alla digitalizzazione delle procedure.

Nel rapporto trova spazio anche il rafforzamento della presenza universitaria nei diversi centri del territorio. Alghero, Nuoro, Oristano e Olbia sono state valorizzate all'interno di un modello policentrico, concepito come una rete accademica regionale. Tra le iniziative considerate più significative, Mariotti indica in particolare l'istituzione del Dipartimento di Innovazione a Olbia.

Accanto ai risultati, il documento individua anche le criticità che rimangono da affrontare. Dalla tenuta economica del sistema universitario alla contrazione demografica, dalla dispersione studentesca alla necessità di attrarre nuove competenze e finanziamenti competitivi. A queste si aggiunge il problema strutturale dell'insularità, che continua a condizionare le possibilità di sviluppo e connessione dell'Ateneo.

Nella lettera di commiato, Mariotti torna sugli anni di "intenso lavoro", ricordando il percorso di risanamento e il recupero di rapporti di fiducia con il territorio. Un'esperienza che definisce un "onore" e un "privilegio", richiamando anche uno dei principi che, a suo giudizio, hanno orientato l'intero mandato: "Il principio guida, è stato quello di un'università di tutti e per tutti".

Il saluto del rettore uscente si chiude con uno sguardo rivolto al futuro e alla continuità del progetto universitario: "Questo percorso non si conclude con la fine di un mandato", ma "è una tappa di un progetto più ampio". Un percorso che dall'8 dicembre passerà nelle mani di Omar Chessa.