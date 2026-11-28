Avrebbero raggiunto un distributore di carburante per procurarsi la benzina, aspettato che il bar chiudesse e poi dato fuoco alla veranda esterna. È la ricostruzione dei carabinieri di Dorgali sull'incendio che lo scorso 10 ottobre ha interessato un locale di Cala Gonone. Per l'episodio sono stati individuati e denunciati due uomini, un 37enne cosentino e un 30enne nuorese.

Secondo quanto emerso dalle indagini, tutto sarebbe cominciato all'interno del bar, dove i due avrebbero tenuto un comportamento molesto, importunando gli altri avventori. Tra questi anche una ragazza, alla quale avrebbero chiesto del denaro per futili motivi. Verosimilmente alterati dall'alcol, sarebbero stati quindi allontanati dal locale. Da qui, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe maturata la decisione di vendicarsi.

Intorno alle 4:30 avrebbero raggiunto un distributore della zona, riempiendo una bottiglietta e un annaffiatoio con del carburante. Una volta attesa la chiusura dell'attività, sarebbero tornati davanti al bar, avrebbero cosparso di benzina la veranda e appiccato il fuoco, per poi allontanarsi a piedi.

Le conseguenze avrebbero potuto essere molto più gravi. A evitare che le fiamme raggiungessero l'intera struttura sono stati un passante e le pattuglie della Compagnia di Siniscola, intervenuti tempestivamente e riusciti a domare il rogo. Il loro intervento ha scongiurato possibili danni anche alle abitazioni adiacenti e ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Le indagini, avviate dai carabinieri della Stazione di Cala Gonone dopo la denuncia della titolare del bar, hanno consentito di identificare i due presunti responsabili. Un'attività resa più complessa dall'orario notturno in cui si sono verificati i fatti, che ha ostacolato l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e l'individuazione dei coinvolti.

I due sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento seguito da incendio.

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