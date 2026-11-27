Si è conclusa nel modo più tragico la ricerca di Tommaso Deriu, il 33enne scomparso da Capoterra lo scorso 15 novembre. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nelle ultime ore, ponendo fine a giorni di apprensione e speranza da parte della famiglia e dell’intera comunità.

La notizia è stata comunicata dal sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, attraverso un messaggio di profondo cordoglio.

Tommaso si era allontanato dalla propria abitazione nella mattinata di domenica 15 novembre, nella zona di via Matteotti, facendo perdere le proprie tracce. Viveva da solo, nelle vicinanze della casa della nonna, e al momento della scomparsa non aveva con sé né il telefono cellulare, né documenti o denaro.

L’allarme era stato lanciato dai familiari, che avevano chiesto aiuto attraverso un appello diffuso sui social. La sorella Carlotta aveva riferito che il giovane indossava jeans, un maglione marrone e un cappellino, chiedendo a chiunque avesse informazioni utili di contattare le forze dell’ordine.

Con il passare delle ore, la preoccupazione era cresciuta. Anche l’associazione Penelope Sardegna aveva diffuso una scheda di ricerca, invitando chiunque avesse visto Tommaso o potesse fornire indicazioni a segnalarlo immediatamente.

Il 19 novembre le ricerche erano state intensificate con l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari, impegnati con squadre specializzate, droni e unità cinofile. La Prefettura di Cagliari aveva attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, affidando il coordinamento operativo ai Vigili del Fuoco.

Le operazioni avevano coinvolto anche la Polizia Locale, le forze dell’ordine, i volontari della Protezione Civile e le squadre specializzate, con ricerche estese alle campagne, alle aree periferiche e alle zone impervie del territorio di Capoterra e dei centri abitati limitrofi.

In questi giorni la comunità si era stretta attorno a Tommaso e alla sua famiglia, partecipando alla diffusione degli appelli e mantenendo viva la speranza di un ritrovamento.

"Purtroppo, la ricerca di Tommaso si conclude nel modo più triste e doloroso - annuncia il sindaco di Capoterra -. Una notizia che non avrei mai voluto dare, un epilogo che tutti noi abbiamo sperato fino all’ultimo di non dover vivere. Il corpo senza vita di Tommaso è stato ritrovato qualche ora fa. In questi giorni Capoterra si è stretta attorno a Tommaso e alla sua famiglia. Lo abbiamo cercato, lo abbiamo aspettato, abbiamo sperato insieme, aggrappandoci fino all’ultimo alla possibilità di poterlo ritrovare e di poter raccontare un finale diverso".

"Oggi, purtroppo, a quella speranza subentra un dolore immenso. Alla sua famiglia voglio rivolgere un pensiero speciale e un abbraccio che, in questo momento, vorrei potesse arrivare forte quanto il dolore che state vivendo - scrive ancora il primo cittadino -. Vorrei che sentissero tutta la vicinanza di Capoterra, l’affetto sincero di ogni persona che in questi giorni ha partecipato alle ricerche, che ha sperato, che ha atteso con il cuore in sospeso".

"A voi, ai vostri cari, a chi ha voluto bene a Tommaso, va tutta la nostra commossa vicinanza. Oggi le parole non bastano. Riposa in pace, Tommaso", conclude Benuamino Garau.