Il Cagliari ritrova uomini importanti proprio alla vigilia di una delle sfide più attese della stagione. In vista del confronto con il Milan, in programma lunedì sera alla Unipol Domus, arrivano indicazioni positive dall'infermeria: Mina, Adopo e Mendy hanno ripreso a lavorare regolarmente con i compagni e tornano concretamente a disposizione di Fabio Pisacane.

I tre potrebbero persino candidarsi per una maglia da titolare contro i rossoneri. Situazione ancora da monitorare, invece, per Winks. Il centrocampista inglese ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, ma soltanto parzialmente. Lo staff valuterà le sue condizioni giorno dopo giorno, con l'obiettivo di capire se potrà almeno accomodarsi in panchina e iniziare il percorso di rientro.

Per Mina si tratta di un recupero particolarmente importante. Il difensore colombiano non scende in campo da circa un mese, dall'impegno contro la Lazio all'Olimpico. Dopo quella partita erano arrivati una panchina e due turni in tribuna a causa dell'infortunio.

Anche Adopo e Mendy sembravano inizialmente destinati a uno stop più lungo. Entrambi avevano lasciato anzitempo la gara di Como, l'attaccante all'intervallo e il centrocampista francese pochi minuti più tardi. Gli accertamenti e il successivo lavoro hanno però ridimensionato le preoccupazioni: adesso sono nuovamente arruolabili.

Più lunga la storia clinica di Winks, la cui ultima apparizione risale al 24 ottobre, quando aveva accusato un problema alla schiena durante l'intervallo della partita contro il Bologna. Il rientro sembrava ormai vicino in occasione della gara con il Frosinone, ma un nuovo fastidio muscolare, sempre nella stessa zona, lo aveva costretto a fermarsi durante la rifinitura.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, l'orientamento dovrebbe essere quello di ripartire dall'undici visto a Como, con una possibile novità rappresentata proprio da Mina al centro della difesa. Il recupero dei tre giocatori offre comunque a Pisacane nuove alternative in vista di una partita che richiederà il massimo delle risorse disponibili.