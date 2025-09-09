Nuovamente operativo il servizio Nonno Vigile a Cagliari per l’anno scolastico 2025/2026. Il Comune fa sapere che gli interessati e le interessate potranno presentare domanda recandosi fisicamente nella sede della Società degli operai di mutuo soccorso in via XX Settembre 80, a Cagliari, oppure telematicamente, scaricando il modulo pubblicato in allegato e inviandolo, una volta compilato, all’indirizzo email somscagliari@gmail.com.

Il progetto Nonno Vigile nasce con l’obiettivo di garantire un servizio di sicurezza e sorveglianza nei pressi delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali presenti in città, durante gli orari di ingresso e fuoriuscita da scuola. Al tempo stesso, consente alle persone in età avanzata di partecipare attivamente alla vita comunitaria, venendo inserite in percorsi socializzanti che valorizzano l’autonomia e le singole capacità individuali.

Ulteriori informazioni e chiarimenti al numero 070/656821.