Tre veicoli sono stati coinvolti in un incidente stradale attorno alle ore 12:00 di oggi, martedì 9 settembre, in via Ventimiglia a Olbia.

Per motivi ancora in fase di indagine, la conducente di un'auto ha perso il controllo e ha urtato due vetture parcheggiate lungo la strada: l'impatto è stato così forte che ha fatto ribaltare l'auto della donna.

I Vigili del Fuoco di Olbia sono intervenuti prontamente per liberare la donna rimasta intrappolata nell'abitacolo. Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente, è stata trasportata in ospedale per controlli medici.

La Polizia Locale sta indagando per comprendere esattamente come sia avvenuto l'incidente. Le due vetture parcheggiate hanno subito danni significativi, ma fortunatamente, non ci sono state altre persone ferite.