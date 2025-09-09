Oggi, martedì 9 settembre, il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta per diverse zone della Sardegna dalle ore 14:00 odierne fino alle ore 17:59 di domani, mercoledì 10 settembre.

Le aree interessate sono l'Iglesiente, il Campidano e la Gallura con codice giallo per rischio idrogeologico (criticità ordinaria); Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro con codice giallo per idrogeologico e temporali (criticità ordinaria); Flumendosa Flumineddu con codice giallo per rischio idrogeologico per temporali (criticità ordinaria).

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 9 settembre

Cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati generalmente deboli o localmente moderati. Possibili temporali forti isolati sul settore orientale.

Venti: deboli variabili. Raffiche fino a forti associati ai fenomeni temporaleschi più significativi.

Mari: poco mossi.

Previsioni per domani, mercoledì 10 settembre

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati sul settore occidentale. Possibili temporali forti isolati sul settore occiidentale. Attenuazione dei fenomeni dalla serata.

Temperature: in diminuzione, sensibile nei valori massimi.

Venti: deboli o moderati da Sud-Ovest tendenti a disporsi da Ovest Nord-Ovest nel corso della giornata. Raffiche fino a forti associati ai fenomeni temporaleschi più significativi.

Mari: poco mossi o localmente mossi con moto ondoso in progressivo aumento.

Previsioni per giovedì 11 settembre

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature: in lieve aumento nei valori massimi, minime stazionarie

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest. Rinforzi sulle coste settentrionali della Gallura.

Mari: mossi con moto ondoso in progressivo aumento.

Tendenza per i giorni successivi

Per venerdì e sabato si prevede cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime saranno stazionarie, mentre le massime tenderanno ad aumentare progressivamente. I venti soffieranno deboli da Ovest Nord-Ovest tendenti all'attenuazione. I mari saranno mossi o localmente molto mossi.