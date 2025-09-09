Un incendio è divampato nel pomeriggio nelle campagne di Siniscola, dove il Corpo forestale è intervenuto con uomini e mezzi per domare le fiamme.

A supporto delle squadre a terra è stato inviato un elicottero Super Puma proveniente dalla base operativa di Alà dei Sardi, che sta effettuando numerosi lanci d’acqua sulle aree maggiormente colpite.

Sul posto coordina le operazioni il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) del Corpo forestale di Siniscola, che sta guidando gli interventi in sinergia con le squadre a terra.