La voce spezzata dal pianto e la richiesta di aiuto: ad Aosta, la signora Vittoria ha chiamato il numero di emergenza 113 e due volanti della Polizia sono accorse in suo aiuto. Dopo aver verificato che stesse bene, gli agenti hanno capito che la reale difficoltà della signora è la solitudine.

Cosi i poliziotti Mario, Michele, Angelo e Paolo si sono fermati a farle compagnia, chiacchierando e rassicurandola: quando hanno scoperto che la signora non mangiava da due giorni, le hanno preparato qualcosa da mangiare, rimanendole accanto.

Un semplice sorriso, due parole, una gentilezza, a volte basta poco per fare la differenza, e la Polizia di Stato, ancora una volta, ha dimostrato di essere in prima linea nell'aiuto alle persone fragili e in difficoltà.