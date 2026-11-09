Momenti di tensione nella serata di ieri, domenica 8 novembre 2026, al Centro di accoglienza straordinaria (Cas) di Monastir, dove un incendio è divampato all'interno di uno dei padiglioni della struttura, che ospita attualmente circa 380 migranti richiedenti asilo. Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme alle forze dell'ordine. Non si registrano feriti né persone intossicate.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato appiccato da un ospite della struttura con problemi psichici, già in passato protagonista di episodi analoghi. L'incendio ha provocato momenti di paura tra le persone presenti nel centro, ma la situazione è stata riportata sotto controllo grazie all'intervento dei soccorritori.

L'episodio riporta l'attenzione sulle criticità legate alla gestione del Cas e dell'Hotspot di Monastir, da tempo segnalate dai sindacati di polizia. A pesare sono soprattutto i continui arrivi di migranti sulle coste sarde: soltanto nella giornata di ieri ne sono sbarcati circa 60, "Abbiamo difficoltà organizzative - ha detto all'ANSA il segretario provinciale del Siulp, Massimo Vargiu - il personale è ridotto all'osso e con questi numeri è difficile gestire la situazione".

Il sindacato torna quindi a chiedere un potenziamento immediato degli organici e delle risorse a disposizione degli operatori. "Servono rinforzi urgenti, in questo momento siamo costretti ad arrangiarci con i mezzi e gli uomini che abbiamo, ma i mezzi sono scarsi e le risorse umane scarsissime per fronteggiare il sistema Hotspot".