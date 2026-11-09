"Stop gli asfalti rattoppati e a ripristini approssimativi dopo gli interventi sulle strade pubbliche": a Castelsardo arrivano nuove regole per le ditte che effettuano scavi e lavori sul manto stradale. Il Consiglio comunale ha infatti approvato una modifica al regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione del fondo stradale, introducendo precisi obblighi per garantire maggiore sicurezza e decoro alla viabilità cittadina.

La novità principale riguarda l'estensione degli interventi di ripristino. In caso di scavi longitudinali, sarà obbligatorio ripristinare l'intera carreggiata oppure, previa valutazione degli uffici competenti, almeno l'intera corsia di marcia interessata dai lavori. Le ditte esecutrici dovranno inoltre provvedere alla scarifica del vecchio asfalto prima della posa del nuovo.

Regole specifiche sono previste anche per i tagli trasversali: il ripristino dovrà avere un'ampiezza minima di quattro metri e interessare, anche in questo caso, l'intera carreggiata stradale. Gli interventi dovranno comprendere anche il rifacimento della segnaletica orizzontale, secondo le indicazioni impartite dalla Polizia locale.

UN REGOLAMENTO AGGIORNATO DOPO 18 ANNI

L'ultimo aggiornamento del regolamento risaliva a circa 18 anni fa. La revisione si inserisce in un più ampio percorso di ricognizione e adeguamento delle disposizioni comunali, con l'obiettivo di renderle più efficaci e funzionali.

"La revisione - spiega attraverso una nota la sindaca Maria Lucia Tirotto - fa parte di un più ampio lavoro di ricognizione e adeguamento dei regolamenti comunali per renderli più efficaci e funzionali. Nel caso specifico, le novità consentiranno di garantire decoro e sicurezza alle nostre strade".

Sulla stessa linea l'assessore ai Lavori pubblici Christian Speziga, che sottolinea l'importanza del provvedimento per una gestione più rigorosa degli interventi sul territorio, "È un passo fondamentale per la cura del territorio, destinato a disciplinare in modo organico gli interventi che comportano scavi. La gestione delle manomissioni stradali dovute a scavi per fibra ottica, gas, acqua o luce è da sempre una delle note più dolenti per i Comuni, poiché ripristini approssimativi o a macchia di leopardo causano cedimenti, buche e pericoli per la sicurezza stradale".

STOP AI COSTI A CARICO DEL COMUNE

La modifica al regolamento punta anche a evitare che le conseguenze di lavori eseguiti da soggetti terzi finiscano per gravare sulle casse comunali. In passato, infatti, il Comune, come ribadisce l'Amministrazione comunale, si è spesso trovato a dover sostenere spese per sistemare strade danneggiate da interventi di altre ditte.

"Non deve essere sottovaluto anche il lato economico di questa novità, dato che il Comune era spesso costretto a spendere soldi pubblici per rifare strade rovinate da lavori di soggetti terzi. Con questa modifica, il Comune responsabilizza le ditte esecutrici dei lavori: chi rompe il manto stradale ha il dovere di restituirlo alla collettività nelle stesse condizioni in cui lo ha trovato".

Un intervento che mira dunque a responsabilizzare chi esegue lavori sulle strade pubbliche, superando la logica dei rattoppi temporanei e garantendo ripristini più uniformi e duraturi.