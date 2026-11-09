Si aprirà domani mattina, martedì 10 novembre 2026, davanti alla Corte d'assise di Sassari il processo per il femminicidio di Cinzia Pinna, la 33enne originaria di Castelsardo uccisa nella notte tra l'11 e il 12 settembre 2025 nella tenuta vitivinicola di ConcaEntosa, tra Palau e Arzachena.

Sul banco degli imputati siederà Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore del settore vinicolo e proprietario della tenuta in cui si è consumato il delitto. L'uomo, che ha confessato l'omicidio, deve rispondere di omicidio volontario aggravato dalle sevizie e dalla crudeltà.

Ragnedda, attualmente detenuto nel carcere di Bancali, a Sassari, sarà difeso dagli avvocati Luca Montella e Gabriele Satta. La vicenda giudiziaria arriva così a una nuova fase dopo le indagini coordinate dalla pm di Tempio Pausania Noemi Mancini, durante le quali erano finite inizialmente nel registro degli indagati anche Rosa Maria Elvo, ex compagna dell'imprenditore, e Luca Franciosi, giovane manutentore e conoscente di Ragnedda.

Entrambi sono poi risultati estranei all'omicidio e sono stati scagionati. I loro nomi erano stati coinvolti nelle prime fasi investigative anche sulla base delle dichiarazioni dello stesso Ragnedda, che aveva indicato Franciosi come possibile complice nelle operazioni di occultamento del cadavere.

Il corpo di Cinzia Pinna era stato ritrovato dodici giorni dopo la scomparsa, all'interno della proprietà dell'imprenditore, nei pressi di un albero e a notevole distanza dall'abitazione in cui, secondo la ricostruzione accusatoria, si sarebbe consumato il femminicidio. Stando all'ipotesi della Procura, sarebbe stato lo stesso Ragnedda, da solo, a occuparsi di nascondere il corpo e sistemare la scena del delitto.

Nel procedimento si sono costituiti parte civile sia Luca Franciosi, assistito dagli avvocati Nicoletta e Maurizio Mani, sia i familiari della vittima, rappresentati dai legali Antonella e Nino Cuccureddu.

L'apertura del dibattimento segna un passaggio importante per fare luce sulla morte della giovane donna e ricostruire in aula quanto accaduto nella tenuta gallurese.