Un uomo di 57 anni trovato in possesso di uno smeriglio e di uno spray al peperoncino, due giovani segnalati per possesso di sostanze stupefacenti e farmaci senza prescrizione medica. È il bilancio dei controlli effettuati nella giornata di ieri dai Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari in diversi centri del territorio.

Nel corso dell'attività sono state controllate oltre 50 persone e una trentina di veicoli, nell'ambito dei servizi di prevenzione e contrasto all'illegalità, con particolare attenzione al consumo di sostanze stupefacenti e alla sicurezza stradale.

A Villasor, i militari della locale Stazione hanno denunciato un 57enne, disoccupato e residente fuori dalla Sardegna, per l'ipotesi di porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. L'uomo era stato segnalato mentre si aggirava in maniera sospetta nei pressi di un esercizio commerciale del centro. Durante il controllo, i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di uno smeriglio e di uno spray al peperoncino, ritenuti ingiustificati nelle circostanze. Gli oggetti sono stati sequestrati e la posizione dell'uomo è stata segnalata all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

A Ussana, invece, i militari della Stazione di Donori hanno segnalato all'autorità amministrativa due ventenni del posto, entrambi disoccupati e già noti alle forze di polizia. I giovani viaggiavano a bordo di un'automobile nella periferia del paese quando sono stati sottoposti a un controllo e a una perquisizione, estesa anche al veicolo. I militari hanno trovato alcuni grammi di hashish e una confezione di farmaci a base di benzodiazepine per i quali i due non avrebbero avuto la prescrizione medica. Le sostanze e i medicinali sono stati sequestrati. Al conducente è stata inoltre ritirata la patente.

I controlli rientrano nel più ampio dispositivo di prevenzione disposto dal Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari, finalizzato a contrastare i comportamenti pericolosi, in particolare la guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti, e a tutelare la sicurezza dei cittadini.