Per consentire un intervento di derattizzazione, la Scuola dell’infanzia "La Rotonda" a Cagliari resterà temporaneamente chiusa.

Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha firmato l'ordinanza numero 114/2026 che dispone la sospensione delle attività nella sede di via Piero della Francesca da oggi, lunedì 9 novembre, fino a venerdì 13 novembre 2026 compreso.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della richiesta presentata il 6 novembre dalla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Giusy Devinu", Paola Angius, per consentire lo svolgimento delle operazioni di disinfestazione contro la diffusione di roditori e garantire la sicurezza di alunni e personale scolastico.

L'intervento, affidato alla società ProService S.p.A., è programmato a partire dalle ore 9:30 di oggi, lunedì 9 novembre. Durante le operazioni sarà tassativamente vietato il transito e lo stazionamento di persone e animali nell'area interessata.

La chiusura della struttura resterà in vigore fino al prossimo 13 novembre, secondo le indicazioni fornite dalla società incaricata, per consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza.

L'ordinanza sindacale stabilisce inoltre che, prima della riapertura della scuola, dovranno essere effettuate l'aerazione e la pulizia dei locali sottoposti al trattamento.

La misura, adottata a tutela della pubblica incolumità, comporta dunque la chiusura temporanea della sede scolastica per l'intera settimana, con riapertura subordinata al completamento delle operazioni e degli interventi di pulizia previsti dal provvedimento.