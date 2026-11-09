Un pomeriggio per celebrare la vita, condividere esperienze e accendere i riflettori sui bambini nati prematuri e sulle loro famiglie. La Terapia intensiva neonatale (TIN) dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari partecipa alla Giornata mondiale della prematurità con un'iniziativa speciale, in programma domenica 15 novembre 2026, dalle 15 alle 18, al Blocco Q del Policlinico Duilio Casula, con accesso dall'area degli ambulatori di Cardiologia pediatrica e Follow-up.

L'appuntamento coinvolgerà genitori, bambini, familiari e professionisti dell'area neonatologica, in un momento pensato per favorire l'incontro e la condivisione. Il programma prevede testimonianze, musica e animazione per i più piccoli, ma anche un'iniziativa dal forte valore simbolico: l'inaugurazione della “Piccola Libreria della TIN”, uno spazio dedicato alle fiabe, ai racconti e alle filastrocche.

Un progetto che punta a valorizzare il ruolo della voce dei genitori nel percorso di cura dei neonati prematuri. Anche attraverso l'oblò dell'incubatrice, infatti, mamma e papà possono leggere e sussurrare parole ai propri bambini, mantenendo vivo il legame affettivo e trasmettendo loro vicinanza e conforto.

Per l'occasione, tutti i partecipanti sono invitati a indossare un indumento o un accessorio viola, colore simbolo della Giornata mondiale della prematurità. Sarà inoltre possibile donare un libro di fiabe, accompagnandolo con un pensiero o un ricordo da condividere con le famiglie e i piccoli pazienti della Terapia intensiva neonatale.

A sottolineare il valore dell'iniziativa è il direttore della struttura, il professor Vassilios Fanos: "La Terapia intensiva neonatale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari è impegnata quotidianamente, insieme all’intera équipe medico-infermieristica, nella cura dei neonati più fragili. Un impegno che si fonda sulle competenze dei professionisti, sull’impiego di tecnologie avanzate e sulla collaborazione tra operatori sanitari, genitori e istituzioni".

Il percorso di assistenza, come evidenziato dal professore, non termina con il ritorno a casa. "Un percorso di cura che non si esaurisce con la dimissione, ma prosegue attraverso il follow-up, fondamentale per monitorare la crescita, individuare precocemente eventuali difficoltà e promuovere il miglior sviluppo possibile di ogni bambino".