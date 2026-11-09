Un tragico weekend quello appena trascorso, segnato da diversi gravi incidenti stradali in Italia, con numerose vittime e feriti. Tra i decessi anche quello di Roberto Cervellati, fisico di 93 anni e tra i primi protagonisti della ricerca in Antartide, morto all'ospedale Gemelli di Roma dopo essere stato investito venerdì scorso da un monopattino elettrico nei pressi della sua abitazione. Il conducente, dopo l'impatto, si era allontanato senza prestare soccorso. Sono in corso le indagini della polizia locale per risalire alla sua identità: al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Un altro incidente mortale si è verificato a Terni, dove un ragazzo di 21 anni è stato travolto e ucciso da un furgone mentre stava tornando a casa a piedi. Il giovane aveva lavorato sabato sera in un fast food e, successivamente, aveva trascorso alcune ore a casa di amici. Durante il rientro, è stato investito dal mezzo, coinvolto poco prima in uno scontro con un'automobile a un incrocio. Per il ventunenne non c'è stato nulla da fare. I conducenti dei due veicoli sono stati invece trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sangue sulle strade anche in Campania, dove un 26enne originario di Airola, in provincia di Benevento, ha perso la vita in un incidente nella zona Asi di Paolisi. Il giovane si trovava alla guida di una Fiat Punto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell'auto, che si è ribaltata finendo fuori strada.

In Emilia-Romagna, invece, un altro ragazzo di 21 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto al confine tra i comuni di Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone, nel Forlivese. Erano circa le 5.15 quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Montepetra: l'auto condotta dal giovane era uscita di strada, precipitando per circa 30 metri fino a raggiungere l'alveo del fiume Savio. Il ventunenne è stato soccorso e ricoverato in gravi condizioni.

Un altro incidente mortale si è verificato questa mattina lungo la strada statale che collega Lecce a Campi Salentina. Nello scontro tra due automobili una persona di 78 anni ha perso la vita, mentre altre due, di 44 e 49 anni, sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, le squadre Anas, la protezione civile Salento, la polizia locale e la polizia di Stato. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e il successivo ripristino della viabilità.