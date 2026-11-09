Nuovi aggiornamenti sulla strage di Cracovia, in Polonia, dove il giovane indicato come autore dell'attacco, Michal Oksinski, è morto questa mattina in ospedale. Il 24enne era rimasto gravemente ferito durante l'intervento delle forze dell'ordine ed era stato sottoposto a diversi interventi chirurgici dopo il trasferimento dal luogo dell'attacco.

Fin dalle prime ore, come riporta Tg Com 24, le autorità statali e regionali avevano descritto il suo quadro clinico come estremamente grave. Nonostante le cure ricevute, il giovane è deceduto alle 4:30 in uno degli ospedali della città, come confermato, secondo il quotidiano online, dalla polizia polacca e dal dirigente regionale Krzysztof Klęczar.

Arrivano intanto sviluppi anche sulle condizioni dei due agenti intervenuti per fermare l'aggressore. Entrambi i poliziotti, che erano finiti in coma dopo gli scontri, hanno ripreso conoscenza. Una notizia positiva dopo le ore di apprensione seguite all'intervento delle forze dell'ordine.

Resta invece ancora da chiarire nel dettaglio la dinamica dell'attacco e quanto accaduto nei momenti che hanno preceduto l'intervento della polizia.

LE INDAGINI SULLA STRAGE

Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per raccogliere informazioni sulle vittime e ricostruire le circostanze del crimine. Parallelamente vengono approfonditi gli elementi relativi all'aggressione e all'intervento degli agenti che hanno bloccato il 24enne.

Il bilancio sanitario resta particolarmente delicato: secondo quanto riferito dal dirigente Krzysztof Klęczar, 15 feriti risultano ancora ricoverati in sei ospedali di Cracovia. Le loro condizioni, al momento dell'ultimo aggiornamento, risultavano invariate.