Lutto nel mondo della pallacanestro sarda, che piange la scomparsa di Salvatore Serra, per tutti Tore. Il dirigente sportivo è morto domenica 8 novembre all'ospedale Brotzu di Cagliari, all'età di 71 anni. Ricoverato nei giorni precedenti in seguito a un malore, era stato sottoposto a un intervento chirurgico per un aneurisma addominale. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso.

Presidente del Comitato regionale della Federazione italiana pallacanestro dal 2021, Serra era una figura di riferimento per lo sport isolano, al quale aveva dedicato gran parte della propria vita, prima da giocatore e successivamente da allenatore e dirigente.

Originario di Orosei, si era trasferito a Cagliari da bambino. Il suo talento sul parquet era emerso molto presto: appena quindicenne aveva già esordito in Serie A con il Brill Cagliari, diventando uno dei protagonisti di una delle stagioni più significative della società, culminata nel 1977 con la qualificazione alla Poule Scudetto. Nel corso della carriera aveva indossato anche le maglie di Pordenone, Latina, Dinamo Sassari ed Esperia Cagliari, oltre a vestire quelle delle Nazionali giovanili. Con l'Italia aveva conquistato il bronzo agli Europei juniores del 1974 e l'argento ai Mondiali militari del 1979.

Conclusa l'attività agonistica, non aveva mai abbandonato il mondo della pallacanestro. Nel 1988 aveva fondato il Basket Su Planu, società nata con l'obiettivo di promuovere lo sport e avvicinare le nuove generazioni al basket. Parallelamente aveva intrapreso la carriera scolastica come insegnante di educazione fisica, ricoprendo anche il ruolo di vicepreside.

Il suo impegno nel movimento cestistico regionale era proseguito negli anni anche attraverso l'attività federale. Dopo aver ricoperto per diverso tempo la carica di vicepresidente del Comitato regionale, nel 2021 era stato eletto presidente della FIP Sardegna, venendo riconfermato per un secondo mandato nel 2024. Nel giugno 2022 il CONI gli aveva conferito la Stella di Bronzo al Merito Sportivo, riconoscimento per il suo lungo impegno a favore dello sport.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerose manifestazioni di cordoglio. Il presidente della Federazione italiana pallacanestro, Gianni Petrucci, ha espresso la vicinanza dell'intero movimento alla famiglia, ricordando Serra per il suo amore per le persone e per il basket, oltre che per il suo modo semplice e diretto di svolgere il ruolo di dirigente. Anche la Dinamo Sassari si è unita al dolore, sottolineando il contributo dato da Serra alla storia e allo sviluppo della pallacanestro nell'Isola.

Con la sua scomparsa, la Sardegna perde un protagonista di una stagione importante del basket isolano e una figura che, attraverso ruoli e generazioni diverse, ha continuato a lavorare per la crescita di questo sport.