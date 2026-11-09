"Togliere a Forestas la disponibilità delle risorse sulle quali aveva costruito la propria programmazione, significa compromettere le assunzioni e tradire le aspettative di centinaia di persone che attendono da anni un lavoro stabile. È uno scippo di futuro che la Sardegna non può accettare". Sono le parole di Michele Pais, consigliere comunale di Alghero ed ex presidente del Consiglio regionale, che, in merito alla programmazione delle assunzioni di Forestas, denuncia le possibili conseguenze delle riduzioni di risorse previste per l'Agenzia regionale e chiede alla Giunta guidata da Alessandra Todde di garantire le coperture finanziarie necessarie per il piano del personale.

Al centro della contestazione ci sono circa 800 assunzioni previste dal programma definito nel 2023, che secondo Pais rischierebbero di essere compromesse dalle decisioni finanziarie della Regione.

Nella sua ricostruzione, Pais richiama la legge regionale n. 20 del 21 settembre 2026 e la successiva delibera di Giunta n. 47/21 del 23 settembre 2026. I provvedimenti, secondo quanto denunciato dal consigliere, prevederebbero una riduzione delle risorse destinate a Forestas per complessivi 64 milioni di euro nel biennio 2027-2028.

"Forestas - afferma il consigliere - avrebbe potuto procedere all'assunzione di 800 unità come da programma definito nel 2023, se non fosse che con legge regionale n. 20 del 21 settembre 2026, nell’Allegato 1, parte B, dettagliata nella delibera di Giunta n. 47/21 del 23 settembre 2026, la Giunta Todde abbia previsto una riduzione di 32 milioni di euro nel 2027 e altri 32 milioni nel 2028. Una decisione politica che mortifica qualsiasi programma assunzionale".

Secondo Pais, la questione riguarda non soltanto le prospettive occupazionali, ma anche la capacità operativa dell'Agenzia. Il programma di reclutamento, avviato nella precedente legislatura regionale, avrebbe dovuto contribuire a rafforzare il personale impegnato nelle attività sul territorio e offrire nuove opportunità lavorative, in particolare nelle aree interne.

"Parliamo di circa ottocento assunzioni attese e di un percorso di rafforzamento dell’Agenzia avviato nella precedente legislatura regionale. Un programma che doveva dare risposte concrete su due fronti: assicurare personale ai cantieri della Sardegna e offrire una prospettiva occupazionale stabile a persone rimaste troppo a lungo nell’incertezza. Oggi quella prospettiva viene nuovamente messa in discussione. È assurdo che si parli di fermare l’emorragia dello spopolamento, soprattutto delle aree interne, e poi si lascino 800 giovani senza prospettiva".

L'APPELLO ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO REGIONALE

L'esponente della lega richiama inoltre le funzioni di Forestas nella gestione e nella tutela del patrimonio ambientale regionale, dalla manutenzione alla prevenzione, fino al presidio del territorio. Secondo il consigliere, la disponibilità di risorse certe rappresenta una condizione necessaria per consentire all'Agenzia di programmare le proprie attività e organizzare il personale.

"Non è soltanto un problema di risorse economiche - afferma Pais -. Impedire che una programmazione del personale trovi attuazione significa mortificare l’autonomia organizzativa e la capacità operativa di Forestas. Si chiedono all’Agenzia interventi, manutenzioni, prevenzione e presidio del territorio, ma poi vengono meno le certezze necessarie per organizzare uomini, mezzi e attività".

Da qui la richiesta rivolta alla presidente della Regione Alessandra Todde e al Consiglio regionale affinché vengano individuate nuovamente le risorse necessarie a sostenere il piano assunzionale.

"La Giunta Todde e il Consiglio regionale assicurino nuovamente a Forestas le risorse necessarie, con una destinazione chiara e immediatamente utilizzabile per attuare il piano del personale, rafforzando le strutture operative e amministrative. Servono coperture certe, un cronoprogramma pubblico e il rispetto degli impegni", conclude Pais.