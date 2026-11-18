Rafforzamento del presidio delle forze dell'ordine, maggiore attenzione alla gestione del CAS di Monastir e un monitoraggio specifico dei territori interessati dalla presenza di strutture detentive per detenuti al 41 bis. Sono i temi affrontati dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante la mattina di oggi, mercoledì 18 novembre 2026, a Cagliari, dove è intervenuto in occasione della presentazione del calendario 2027 della Polizia di Stato.

Rispondendo alle domande dei giornalisti sulla situazione del Centro di accoglienza straordinaria di Monastir, tornata al centro dell'attenzione dopo la partenza dei 150 migranti ospiti, il ministro ha annunciato l'intenzione di potenziare il presidio e rivedere la gestione complessiva della struttura.

"Ci stiamo lavorando, sicuramente noi rinforzeremo tutto il presidio, sia per quanto riguarda la dotazione organica della polizia che c'è lì, ma anche proprio la gestione complessiva".

Piantedosi ha quindi ribadito l'impegno del Governo sul fronte del controllo dei flussi migratori, facendo riferimento alle partenze dalle coste del Nord Africa e al recente aumento degli arrivi dall'Algeria verso la Sardegna.

"Questo è un impegno che voglio prendere pubblicamente, perché indubbiamente noi abbiamo fatto tanto sul contenimento del fenomeno migratorio - ha spiegato - che riguarda le partenze dalla Libia, dalla Tunisia e ora questa fiammata dall'Algeria e che riguarda Cagliari".

Il ministro ha inoltre annunciato che proprio nella giornata di oggi è prevista la nomina del nuovo prefetto di Cagliari, anticipando una particolare attenzione del Viminale verso il territorio.

"A partire da oggi, che probabilmente nomineremo il nuovo prefetto, noi intendiamo dedicare un'attenzione particolare a Cagliari. Quindi il mio impegno personale è fare tutto quello che abbiamo già praticato altrove per contenere questo problema".

Tra le ipotesi indicate anche una possibile revisione della struttura del centro, da valutare nell'ambito di una strategia più ampia di gestione dei flussi migratori.

"In particolare - evidenzia il capo del Viminale - affideremo a un ragionamento molto più strutturato, anche in relazione a come riusciremo a contenere i flussi in partenza, anche l'eventuale rivisitazione della struttura del centro".

Piantedosi ha infine chiesto fiducia ai cittadini di Monastir e Cagliari, assicurando l'impegno del Governo per individuare una soluzione in tempi ragionevoli.

"Ci lavoreremo, chiediamo fiducia sulla base di quello che siamo riusciti a fare altrove, su altri corridoi di ingresso. E quindi anche qui io chiedo ai cittadini di Monastir e di Cagliari, di prestare fiducia, perché sicuramente riusciremo a risolvere questo problema in un tempo anche ragionevole".

41 bis e rafforzamento della sicurezza nei territori

Nel corso dell'incontro con la stampa, il ministro ha affrontato anche il tema della presenza dei detenuti sottoposti al regime del 41 bis negli istituti penitenziari della Sardegna. Una questione particolarmente sentita nell'Isola dopo il trasferimento di numerosi detenuti in regime di carcere duro nella struttura di Uta.

Sul possibile impatto di queste presenze nei territori interessati, Piantedosi ha dichiarato che, a suo giudizio, le strutture detentive di questo tipo non determinano generalmente conseguenze sul contesto circostante.

"Le strutture detentive 41 bis non hanno quasi mai creato delle contaminazioni dei territori in cui queste insistono".

Il ministro ha quindi aggiunto che le preoccupazioni espresse dai cittadini saranno comunque oggetto di attenzione da parte del Governo, annunciando un rafforzamento dei controlli e della presenza delle forze dell'ordine.

"Questo sicuramente deve rassicurare i cittadini che giustamente esprimono preoccupazione per la presenza di queste strutture detentive sul territorio", ha sottolineato durante il punto stampa con i giornalisti. "Anche su questo comunque noi dedicheremo una particolare attenzione e quindi compenseremo la presenza di queste strutture sui territori che sono interessati, con un rafforzamento della presenza delle forze di polizia".

Due questioni distinte, dunque, ma entrambe legate al tema della sicurezza e della gestione del territorio, sulle quali il ministro ha assicurato un'attenzione specifica da parte del Viminale.