Dodici mesi per raccontare il volto più autentico della Polizia di Stato, tra impegno quotidiano, professionalità e vicinanza alla collettività. Il Teatro Massimo di Cagliari ha ospitato la presentazione ufficiale del calendario 2027, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani. Un appuntamento che unisce il racconto del lavoro delle donne e degli uomini in divisa a un importante progetto di solidarietà a sostegno dei bambini e delle famiglie in difficoltà.

Le immagini del calendario, realizzate dalla fotografa Roselena Ramistella e stampate grazie alla collaborazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, accompagnano il pubblico attraverso dodici mesi di storie e situazioni che restituiscono uno spaccato della quotidianità della Polizia. L'obiettivo è raccontare, attraverso la fotografia, il significato di una scelta di vita fatta di impegno, dedizione, professionalità e servizio alla comunità.

La presentazione annuale del calendario rappresenta anche un'occasione per rinnovare la collaborazione con Unicef Italia, che negli anni ha permesso di raccogliere complessivamente 3.997.567 euro destinati a progetti di solidarietà.

Anche il ricavato delle vendite dell'edizione 2027 sarà destinato a due importanti iniziative. Una parte sosterrà un progetto in Zambia dedicato alla registrazione delle nascite e alle vaccinazioni, con interventi a tutela dei bambini più vulnerabili attraverso la distribuzione di alimenti terapeutici, cure mediche d'emergenza e programmi di immunizzazione. L'altra contribuirà al Piano Marco Valerio della Polizia di Stato, che offre sostegno alle famiglie dei poliziotti con figli minori affetti da gravi patologie croniche.

A Cagliari il Villaggio della legalità incontra gli studenti

La giornata ha avuto anche un importante momento dedicato ai più giovani. Circa 500 studenti degli istituti scolastici di Cagliari e della provincia hanno partecipato a un'iniziativa di educazione alla legalità, organizzata contemporaneamente in altre undici città italiane: Napoli, Torino, Bari, Trieste, Catanzaro, Benevento, Foggia, La Spezia, Macerata, Messina e Padova.

In piazza del Carmine è stato allestito il Villaggio della legalità, uno spazio pensato per avvicinare ragazzi e adulti alle attività svolte quotidianamente dalla Polizia di Stato. I partecipanti hanno potuto conoscere da vicino il lavoro della Polizia per la Sicurezza Cibernetica, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale, del Reparto Volo e della Polizia Scientifica.

Tra le proposte rivolte agli studenti anche un totem multimediale interattivo, destinato alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Attraverso un touchscreen, i ragazzi possono dialogare con “poliziotti avatar” che li accompagnano nell'esplorazione virtuale di ambienti dedicati alla sicurezza, anche attraverso giochi di ruolo.

Un'esperienza pensata per rendere i più giovani protagonisti di un percorso di conoscenza e consapevolezza, avvicinandoli ai temi della sicurezza e della prevenzione attraverso strumenti interattivi e occasioni di confronto diretto.

Una giornata che a Cagliari ha così intrecciato il racconto del servizio quotidiano della Polizia di Stato, la solidarietà internazionale e l'educazione alla legalità, con un'attenzione particolare alle nuove generazioni.