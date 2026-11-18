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Roma, 7 mar. (Apcom) - Violenza sulla moglie e sulla figlia minore. Per questo un 36enne palermitano, con precedenti di polizia, Ë stato allontanato dalla casa familiare perche ritenuto responsabile di abuso di mezzi di correzione e maltrattamenti in famiglia. La decisione Ë stata presa dal Gip di Palermo, Silvana Saguto, su richiesta del Pm, Vella Ancora. Il provvedimento Ë stato eseguito dalla squadra mobile di Palermo. Le violenze duravano da anni, soprattutto nei confronti della figlia. L'uomo la insultava scagliandola addirittura in pi˘ di una circostanza contro gli infissi, oltre che sulle scale di casa. Violenze anche sulla moglie, vittima a sua volta di ripetute pratiche vessatorie e di lesioni fisiche. L'episodio Ë emerso nei giorni scorsi quando la giovane madre ha accompagnato sua figlia 13enne all'ospedale per escoriazioni ed ecchimosi. Ai medici le due donne hanno fornito una versione di comodo del fortunoso incidente domestico. Immediata la segnalazione alla polizia che ha fatto scattare le indagini. Il clima di terrore e omert‡ in famiglia Ë stato finalmente rotto e la donna ha testimoniato denunciando le violenze domestiche. Proprio per rendere pi˘ efficace l'azione degli agenti impegnati anche in questo settore, nei prossimi giorni prenderanno il via dei corsi di perfezionamento tenuti dal dirigente della sezione della squadra mobile di Palermo. Si parler‡ di prevenzione e repressione di violenze familiari e abusi su minori e donne, ma anche delle dinamiche psicologiche per fare in modo da sostenere le vittime degli abusi, anche alla luce della tipizzazione di nuovi reati nel settore, come lo "stalking".
Dodici mesi per raccontare il volto più autentico della Polizia di Stato, tra impegno quotidiano, professionalità e vicinanza alla collettività. Il Teatro Massimo di Cagliari ha ospitato la presentazione ufficiale del calendario 2027, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani. Un appuntamento che unisce il racconto del lavoro delle donne e degli uomini in divisa a un importante progetto di solidarietà a sostegno dei bambini e delle famiglie in difficoltà.
Le immagini del calendario, realizzate dalla fotografa Roselena Ramistella e stampate grazie alla collaborazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, accompagnano il pubblico attraverso dodici mesi di storie e situazioni che restituiscono uno spaccato della quotidianità della Polizia. L'obiettivo è raccontare, attraverso la fotografia, il significato di una scelta di vita fatta di impegno, dedizione, professionalità e servizio alla comunità.
La presentazione annuale del calendario rappresenta anche un'occasione per rinnovare la collaborazione con Unicef Italia, che negli anni ha permesso di raccogliere complessivamente 3.997.567 euro destinati a progetti di solidarietà.
Anche il ricavato delle vendite dell'edizione 2027 sarà destinato a due importanti iniziative. Una parte sosterrà un progetto in Zambia dedicato alla registrazione delle nascite e alle vaccinazioni, con interventi a tutela dei bambini più vulnerabili attraverso la distribuzione di alimenti terapeutici, cure mediche d'emergenza e programmi di immunizzazione. L'altra contribuirà al Piano Marco Valerio della Polizia di Stato, che offre sostegno alle famiglie dei poliziotti con figli minori affetti da gravi patologie croniche.
A Cagliari il Villaggio della legalità incontra gli studenti
La giornata ha avuto anche un importante momento dedicato ai più giovani. Circa 500 studenti degli istituti scolastici di Cagliari e della provincia hanno partecipato a un'iniziativa di educazione alla legalità, organizzata contemporaneamente in altre undici città italiane: Napoli, Torino, Bari, Trieste, Catanzaro, Benevento, Foggia, La Spezia, Macerata, Messina e Padova.
In piazza del Carmine è stato allestito il Villaggio della legalità, uno spazio pensato per avvicinare ragazzi e adulti alle attività svolte quotidianamente dalla Polizia di Stato. I partecipanti hanno potuto conoscere da vicino il lavoro della Polizia per la Sicurezza Cibernetica, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale, del Reparto Volo e della Polizia Scientifica.
Tra le proposte rivolte agli studenti anche un totem multimediale interattivo, destinato alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Attraverso un touchscreen, i ragazzi possono dialogare con “poliziotti avatar” che li accompagnano nell'esplorazione virtuale di ambienti dedicati alla sicurezza, anche attraverso giochi di ruolo.
Un'esperienza pensata per rendere i più giovani protagonisti di un percorso di conoscenza e consapevolezza, avvicinandoli ai temi della sicurezza e della prevenzione attraverso strumenti interattivi e occasioni di confronto diretto.
Una giornata che a Cagliari ha così intrecciato il racconto del servizio quotidiano della Polizia di Stato, la solidarietà internazionale e l'educazione alla legalità, con un'attenzione particolare alle nuove generazioni.