Sono stati riaperti i termini per richiedere i contributi destinati alle spese sostenute nel 2025 per la cura e il sostentamento delle colonie feline presenti nel territorio comunale di Cagliari. I volontari e le volontarie che si occupano quotidianamente dei gatti liberi avranno tempo fino al 24 novembre 2026 per presentare la domanda.

La proroga è stata disposta dal Comune di Cagliari con la determinazione dirigenziale n. 7327/2026, che ha spostato la precedente scadenza del 31 ottobre.

Le risorse sono destinate a sostenere le spese affrontate nel corso del 2025 da chi si prende cura delle colonie feline, occupandosi del loro sostentamento, della tutela della salute degli animali e del monitoraggio demografico.

L'Amministrazione comunale riconosce infatti il fondamentale ruolo sociale e ambientale svolto dai volontari e dalle volontarie, che quotidianamente operano sul territorio e provvedono spesso a proprie spese alla gestione delle colonie feline libere.

Come presentare la domanda

Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:

protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

La domanda dovrà essere compilata secondo le modalità previste dall'avviso pubblico e accompagnata dalla documentazione richiesta.

L'avviso integrale, la modulistica necessaria per la presentazione delle domande e la determinazione dirigenziale n. 7327/2026 sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Cagliari.

La scadenza da segnare in calendario è dunque quella del 24 novembre 2026.