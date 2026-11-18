Pensioni, fisco, sanità, istruzione e condizioni di lavoro. Sono alcuni dei temi al centro dello sciopero generale proclamato dalla CGIL per venerdì 20 novembre, contro le scelte economiche del Governo Meloni e i contenuti della manovra nazionale. In Sardegna la mobilitazione avrà il suo momento principale a Cagliari, dove è prevista una manifestazione regionale con partenza alle 9 da piazza Giovanni XXIII.

A illustrare le ragioni della protesta è la segretaria della CGIL Sardegna, Simona Fanzecco, che contesta l'impatto delle misure previste dalla manovra sulle condizioni economiche e sociali dei cittadini. "Non incide sul carovita né sui costi dei trasporti e della benzina, non promuove il lavoro stabile e ben pagato, sul fronte sanità punta su un sostegno una tantum che rischia di incentivare il privato, per non dire dei tagli all'istruzione e della fittizia rimodulazione delle tasse che in Sardegna riguarderà solo il 5% dei contribuenti": così la segretaria commenta le misure alla base dello sciopero.

Il giudizio del sindacato riguarda anche il percorso parlamentare della legge di bilancio e gli emendamenti presentati dalla maggioranza. "Soltanto la maggioranza ha presentato 2000 emendamenti, si parla di un passo indietro sul taglio della rivalutazione delle pensioni ma non c'è da stare tranquilli se si pensa che si parla anche di nuovi condoni e più risorse per le scuole paritarie, a dimostrazione del fatto che con le tensioni elettoralistiche che animano la coalizione di governo c'è persino il rischio che riescano a far peggio del testo iniziale" ha aggiunto Fanzecco.

Secondo la CGIL, le misure annunciate non sarebbero sufficienti a rispondere alle difficoltà quotidiane di lavoratori, giovani e pensionati. Il sindacato sostiene che il Governo abbia disatteso alcune delle promesse su pensioni, tasse e accise, proponendo interventi che non inciderebbero in maniera significativa sulle condizioni di vita della maggioranza della popolazione.

"La legittima aspirazione a una vita dignitosa, c'è la richiesta di un netto cambio di rotta, di un miglioramento delle condizioni di vita e lavoro, le stesse ragioni per cui noi invitiamo tutti a partecipare allo sciopero e alla manifestazione regionale che si svolgerà a Cagliari in concomitanza con altre 100 piazze d'Italia sotto lo slogan il futuro è adesso", sottolinea il sindacato.

A supporto delle proprie valutazioni, il Centro studi della CGIL Sardegna ha approfondito gli effetti della rimodulazione dell'Irpef sui contribuenti dell'Isola. Secondo l'analisi, il beneficio fiscale sarebbe limitato a una quota ristretta della popolazione, concentrandosi sulle fasce di reddito superiori ai 50 mila euro.

I dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi al 2024, riportati dal sindacato, indicano che in Sardegna il reddito imponibile medio supera di poco i 21.400 euro. Su oltre un milione di contribuenti, circa il 95% si colloca sotto la soglia dei 50 mila euro, mentre l'85% non supera i 35 mila euro. Di questi ultimi, oltre la metà dichiara un imponibile entro i 20 mila euro.

Per quanto riguarda i vantaggi della rimodulazione fiscale, la CGIL stima un risparmio di circa 100 euro all'anno per i redditi tra i 50 e i 55 mila euro e fino a 500 euro per quelli compresi tra 55 mila e 200 mila euro. Da qui la contestazione del sindacato, che considera l'intervento poco incisivo per la grande maggioranza dei contribuenti sardi.

Il percorso del corteo a Cagliari

La manifestazione regionale partirà alle 9 da piazza Giovanni XXIII. Il corteo attraverserà via Dante, via Garibaldi, via Manno e il Largo, per concludersi in piazza del Carmine.

Qui si alterneranno gli interventi dei rappresentanti sindacali e dei partecipanti, fino alle conclusioni affidate al segretario nazionale della CGIL Christian Ferrari.

La mobilitazione sarda si svolgerà in contemporanea con altre iniziative in circa 100 piazze italiane, nell'ambito dello sciopero generale nazionale promosso dal sindacato con lo slogan "Il futuro è adesso".