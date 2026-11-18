Venerdì 20 novembre sarà la Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, ricorrenza che Unicef Italia ha scelto di dedicare quest'anno al diritto alla pace. Si tratta di un tema particolarmente importante, considerando che oggi più di 500 milioni di bambini, quasi uno su cinque nel mondo, vivono in Paesi interessati da guerre o conflitti violenti.

"Come Unicef Italia abbiamo scelto di dedicare la Giornata mondiale dell'infanzia, che ricorre il 20 novembre, al diritto alla pace. Oggi più di 500 milioni di bambini, quasi uno su cinque nel mondo, vivono in Paesi in cui sono in corso guerre o conflitti violenti. La pace è la condizione di tutti gli altri diritti. Senza pace non c'è scuola, non ci sono cure, non c'è sviluppo. Chiediamo che si fermino i combattimenti, che sia garantito un pieno accesso umanitario e che chi viola i diritti dei bambini ne risponda", ha dichiarato la Presidente dell'Unicef Italia Stefania Radoccia.

Numerose le iniziative organizzate in questi giorni in diverse realtà del Paese. Scuole, biblioteche, amministrazioni comunali, ospedali e servizi dedicati all'infanzia e alle famiglie saranno coinvolti in occasioni di riflessione, sensibilizzazione e partecipazione.

Tra gli appuntamenti in programma, ce ne sono diversi nell'ambito delle biblioteche: il 19 novembre la Biblioteca San Giorgio di Pistoia verrà confermata "Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti". Il giorno successivo, 20 novembre, sarà la volta del Muse-Museo delle Scienze di Trento, che verrà riconfermato "Museo Amico dei bambini". Anche la biblioteca al suo interno riceverà il riconoscimento di "Biblioteca Amica delle bambine e dei bambini".

Prosegue, inoltre, anche quest'anno la collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) per l'iniziativa "Go Blue". I Comuni sono invitati a illuminare di blu un monumento o un edificio, per richiamare l'attenzione sui diritti dell'infanzia. A oggi hanno aderito quasi 330 amministrazioni, tra piccoli e grandi Comuni. Le informazioni sull'iniziativa sono disponibili sul sito unicef.it/goblue.

Il 19 novembre si terrà a Milano la XXV edizione della Marcia per i diritti "Piccoli Grandi Passi per la Pace-Marciamo per il diritto di crescere liberi". Protagonisti saranno centinaia di bambini, bambine e adolescenti delle scuole della Città Metropolitana di Milano. L'iniziativa è organizzata da Unicef Milano e dalla Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Milano.

Sempre il 19 novembre, Unicef Italia e Istat presenteranno alla Camera dei Deputati la pubblicazione "Storie di dati - i diritti dei bambini e degli adolescenti". All'incontro interverranno l'on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e promotrice dell'iniziativa, Stefania Radoccia, presidente dell'Unicef Italia, Francesco Maria Chelli, presidente dell'Istat, e Cristina Freguja, direttore del Dipartimento delle statistiche sociali e demografiche dell'Istat.

Le iniziative proseguiranno dal 27 al 30 novembre, quando il mondo del calcio si unirà a Unicef in occasione della 13ª giornata di Campionato della Lega Serie A e della 14ª giornata della Lega Serie B.

Lo slogan scelto per la mobilitazione sarà "Io ci sono - Per ogni bambino", con l'obiettivo di portare anche negli stadi l'attenzione sui diritti dell'infanzia.

Un calendario di appuntamenti che coinvolge istituzioni, comunità e cittadini, per ricordare come la pace rappresenti una condizione fondamentale affinché ogni bambino possa crescere, studiare e vedere riconosciuti i propri diritti.