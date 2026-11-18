Due giornate all'insegna della sperimentazione, della scienza e della conoscenza, con gli studenti delle scuole superiori protagonisti della quinta edizione di “Scienza in Piazza”, presso l'aeroporto Olbia, Costa Smeralda.

La manifestazione trasformerà infatti gli spazi dell'aerostazione in un grande laboratorio aperto al pubblico. L'iniziativa è in programma oggi, 18 novembre, e domani, giovedì 19 novembre, con la partecipazione di decine di studenti provenienti dagli istituti superiori di Olbia e dei centri limitrofi.

L'evento coinvolge studenti, insegnanti, ricercatori e istituzioni in un programma di attività pensate per avvicinare il pubblico alle discipline scientifiche e rendere accessibili anche gli argomenti più complessi. Il percorso si sviluppa attraverso esperienze pratiche, incontri con esperti e progetti realizzati direttamente dagli alunni durante le attività scolastiche.

I ragazzi non saranno soltanto spettatori, ma parte attiva della manifestazione: avranno infatti l'occasione di presentare e condividere con i visitatori le proprie esperienze e i progetti sviluppati in classe. L'obiettivo è trasformare le conoscenze teoriche in applicazioni concrete, stimolando la curiosità, la capacità di osservazione e la voglia di sperimentare.

Tre le principali modalità di partecipazione: l'esplorazione attraverso gli exhibit, il confronto con le conferenze divulgative e la sperimentazione nei laboratori didattici. Gli exhibit consentiranno ai visitatori di osservare dimostrazioni e installazioni dedicate a diversi ambiti della scienza, mentre gli incontri e i laboratori offriranno ulteriori occasioni di approfondimento e coinvolgimento diretto.

Tra le novità della quinta edizione figura il coinvolgimento della Mathesis Nazionale nell'organizzazione dell'evento. Nelle precedenti edizioni, il coordinamento era affidato alla sezione olbiese dell'associazione.

La manifestazione si svolge con il contributo della Regione Sardegna e la collaborazione del Comune di Olbia, delle istituzioni scolastiche, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio scolastico regionale della Sardegna e di Geasar, la società che gestisce lo scalo aeroportuale.