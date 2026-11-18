Una famiglia che non ha mai smesso di parlare la lingua sarda, una grande passione per la recitazione, e il desiderio di non far disperdere le tradizioni con il passare del tempo da una generazione all’altra. Da questo speciale intreccio nasce "DocuComedy", pagina ideata il 23 gennaio 2026 da Alex Camedda, ventenne residente a Siddi, che ha scelto di raccontare la Sardegna attraverso video comici e satirici, ambientati nella quotidianità familiare sarda, utilizzando il linguaggio dei social proprio per rivolgersi soprattutto ai giovani, e la forza della comicità.

Un connubio di intrattenimento e identità culturale, con un obiettivo che va oltre il semplice divertimento: mantenere viva la lingua sarda, promuoverne l'utilizzo tra i giovani e dimostrare che anche i nuovi strumenti di comunicazione possono diventare un'occasione per tramandare tradizioni e appartenenza.

Il legame principale con la cultura sarda nasce soprattutto in famiglia, attraverso la lingua parlata dai nonni e un legame con l'Isola costruito fin dall'infanzia. Diplomato in Enogastronomia, nel 2017 Alex ha partecipato anche come comparsa al film "Tziu Paddori", diretto dal regista Marco Melis. Sardegna Live l’ha incontrato per conoscere meglio la sua storia e il suo progetto.

Alex, partiamo da te. Chi sei e come nasce il tuo legame con la Sardegna?

"Mi chiamo Alex Camedda, ho vent'anni, vivo a Siddi e sono diplomato in Enogastronomia. Sono nato a Carrara, in Toscana, da genitori entrambi sardi che si erano trasferiti lì per lavoro. Il legame con la lingua sarda nasce già da quando ero bambino: in casa, con i miei nonni, si è sempre parlato sardo. È una lingua con cui sono cresciuto e che mi ha accompagnato fin da piccolo. È qualcosa che sento mio perché fa parte dei miei ricordi e della mia famiglia.

Ho avuto modo di tornare in Sardegna già nel 2009 e, da quel momento, praticamente da bambino, ho iniziato a sentirla mia, a viverla e ad affezionarmi sempre di più. Credo che certe cose te le porti dentro anche senza essere nato in un determinato posto".

Il 23 gennaio 2026 hai dato vita a DomuComedy. Da dove è nata questa idea?

"Ho sempre avuto la passione per la Sardegna e le sue tradizioni, per la recitazione e per il teatro. Ho voluto creare qualcosa che potesse unire queste passioni e, soprattutto, che mi permettesse di fare qualcosa per la lingua sarda. L'idea è nata proprio dalla volontà di avvicinare i giovani al sardo, utilizzando la comicità e i social network, che oggi rappresentano uno dei principali strumenti di comunicazione tra le nuove generazioni".

Qual è lo scopo principale dell'iniziativa?

"Vorrei che i giovani non perdessero il contatto con la lingua sarda. Il mio obiettivo è promuoverla attraverso contenuti divertenti, che possano coinvolgere le persone e farle sorridere. Il sardo non deve essere visto soltanto come una lingua del passato o qualcosa che appartiene esclusivamente ai nonni: può essere utilizzato anche oggi, nei video, nella recitazione e sui social. È un patrimonio che dobbiamo continuare a portare avanti".

Da progetto personale, DomuComedy è diventata progressivamente un'esperienza di gruppo. Chi sono le persone che ti accompagnano in questo percorso?

"Oggi, oltre a me, ci sono Adriano Melis, Maria Pasqua Boi, Giacomo Camedda e Matteo Camedda. Ognuno ha la propria personalità comica e una storia personale alle spalle. È proprio questa diversità a rendere il progetto più ricco, perché ciascuno contribuisce a dare vita a personaggi differenti".

Gli interpreti portano nel progetto esperienze e passioni diverse: Adriano Melis è un padre di famiglia che si occupa di ripristino del legno e di diversi lavori manuali; Maria Pasqua Boi è madre di tre figli e coltiva la passione per il disegno su legno. Giacomo Camedda, 15 anni, frequenta il secondo anno dell'alberghiero ed è appassionato di calcio, mentre Matteo Camedda, diplomato nello stesso settore, ha alle spalle sette anni di esperienza nella ristorazione, ama collezionare arresojas e sogna di aprire un ristorante.

I personaggi sono uno degli elementi che caratterizzano la vostra pagina. Come vengono costruite queste storie?

"Ogni personaggio ha una propria identità e una propria personalità. Ci piace raccontare situazioni che richiamano la vita di tutti i giorni, le dinamiche familiari e alcuni aspetti della società sarda, utilizzando l'ironia e la satira. Vogliamo che le persone possano riconoscersi in quello che vedono, ritrovando modi di dire, abitudini e situazioni che fanno parte della nostra cultura".

Tra i personaggi presentati figurano Peppi Cani, Don Egidio, Roger Mesu Birra, Guglielmo Mesu Tassa, Rita Masala, Ugo Masala, Antonello Peis Grogusu e Sisianna Pisano, insieme ad altre figure che contribuiscono a costruire il mondo narrativo di DomuComedy.

Tra le vostre proposte c'è anche il progetto "Tziu Balliccu - arrori liccu". Di cosa si tratta?

"DomuComedy ha presentato anche "Tziu Balliccu - arrori liccu", un progetto con sceneggiatura firmata da Alex Camedda, che coinvolge gli interpreti della pagina e porta sullo schermo i personaggi nati all'interno dell'iniziativa. Un ulteriore passo nella costruzione di un universo comico che affonda le proprie radici nella cultura e nella quotidianità sarda. La pubblicazione è prevista prossimamente sui canali TikTok e Facebook".

C'è anche una precedente esperienza nel mondo del cinema: nel 2017 hai partecipato a "Tziu Paddori". Quanto ha influito questa esperienza sulla tua passione per la recitazione?

"È stata un'esperienza che mi ha permesso di avvicinarmi ulteriormente a questo mondo. La recitazione è sempre stata una mia passione e con DomuComedy ho trovato un modo per coltivarla, mettendomi in gioco e coinvolgendo anche altre persone".

Qual è il sogno per il futuro di DomuComedy?

"Mi piacerebbe che il progetto crescesse, raggiungesse sempre più persone e soprattutto riuscisse a coinvolgere tanti giovani. Vorrei che attraverso i nostri video si potesse continuare a parlare sardo, divertirsi e riscoprire le nostre tradizioni. La cosa più importante è non perdere questa lingua, perché rappresenta una parte fondamentale della nostra identità".

Un'iniziativa che dimostra come anche una passione nata tra le mura di casa possa trasformarsi in un progetto capace di coinvolgere un'intera generazione: con DomuComedy, Alex Camedda prova a trasformare una lingua parlata dai nonni e tramandata in famiglia in uno strumento di condivisione, capace di raggiungere anche chi, magari, oggi la parla sempre meno.

Prossimamente su Tik Tok e Facebook, seguite questa ciurma di artisti!

https://www.tiktok.com/@domu.comedy?_r=1&_t=ZN-9BVGRZaPAfe