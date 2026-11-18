A Cagliari, il Bastione Saint Remy si tinge di viola per accendere i riflettori sul tumore al pancreas e sull'importanza della ricerca, della prevenzione e della diagnosi precoce. Anche Cagliari aderisce alla campagna nazionale “Facciamo luce sul tumore al pancreas”, promossa dall'associazione Nastro Viola nell'ambito dell'iniziativa internazionale “Light It Purple”.

L'appuntamento è per la giornata di domani, giovedì 19 novembre 2026, in occasione della Giornata mondiale contro il tumore al pancreas: per l'occasione, il torrino del Bastione sarà illuminato di viola, colore simbolo della campagna che coinvolge ogni anno numerose città italiane.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una patologia oncologica particolarmente difficile da individuare nelle sue fasi iniziali. I sintomi, infatti, possono essere assenti oppure poco specifici e facilmente confondibili con quelli di altri disturbi. Una condizione che spesso porta a diagnosi tardive, quando la malattia è già in uno stadio avanzato o si è diffusa ad altri organi.

A richiamare l'attenzione sulla portata del fenomeno sono anche i dati diffusi dall'associazione Nastro Viola. Nel 2023, in Italia, sono state stimate circa 14.800 nuove diagnosi di tumore al pancreas. Numeri che evidenziano la necessità di mantenere alta l'attenzione su questa neoplasia e di investire nella ricerca.

La campagna “Facciamo luce sul tumore al pancreas” punta proprio a promuovere una sensibilizzazione costante e a sostenere il progresso della ricerca scientifica. Un messaggio che passa anche attraverso l'illuminazione di monumenti e luoghi simbolo delle città: nel 2025 sono stati oltre 200 i Comuni italiani che hanno aderito all'iniziativa, colorando di viola uno spazio pubblico.

Con l'illuminazione del Bastione, anche Cagliari partecipa così a una mobilitazione nazionale e internazionale per dare visibilità a una malattia ancora oggi difficile da diagnosticare e per ricordare quanto siano importanti l'informazione e il sostegno alla ricerca.